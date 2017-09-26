Формат переговоров по Донбассу менять не нужно, – Волкер

Волкер не видит причин отказываться от формата переговоров по Донбассу, а США не будет принимать участие в переговорах.

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер исключил изменение формата переговоров по Донбассу.

«Я не думаю, что нужен другой формат. Считаю, это полезно, что ведущая роль принадлежит Франции и Германии − это важно в долгосрочной перспективе. Украина нуждается в европейской поддержке, и очень важно, чтобы Франция и Германия были привлечены к этому», − заявил он.

По словам Волкера, Минские договоренности − это основа, на которой держатся санкции США и ЕС против России, поэтому от них нельзя отказываться.

Источник – «Голос Америки»