В Сирии продолжают гибнуть российские военные

Стало известно о гибели еще нескольких российских военных в Сирии.
В Сирии недавно погибли еще двое российских военнослужащих − Юрий Хабаров из Ярославской области и Магомед Тербулатов из Чечни
Об этом заявило агентство по расследованию Conflict Intelligence Team.
В частности, по информации расследователей, перед отправкой в Сирию Хабаров воевал на стороне поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. При этом неизвестно, служил Хабаров в Сирии по контракту.
Ранее в Сирии был убит российский генерал Валерий Асапов.
Источник – Conflict Intelligence Team