В Сирии продолжают гибнуть российские военные

Стало известно о гибели еще нескольких российских военных в Сирии.

В Сирии недавно погибли еще двое российских военнослужащих − Юрий Хабаров из Ярославской области и Магомед Тербулатов из Чечни

Об этом заявило агентство по расследованию Conflict Intelligence Team.

В частности, по информации расследователей, перед отправкой в Сирию Хабаров воевал на стороне поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. При этом неизвестно, служил Хабаров в Сирии по контракту.

Ранее в Сирии был убит российский генерал Валерий Асапов.

Источник – Conflict Intelligence Team