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Новости

В Сирии продолжают гибнуть российские военные

 Conflict Intelligence Team (CIT)
26 сентября 2017

Стало известно о гибели еще нескольких российских военных в Сирии.

В Сирии недавно погибли еще двое российских военнослужащих − Юрий Хабаров из Ярославской области и Магомед Тербулатов из Чечни

Об этом заявило агентство по расследованию Conflict Intelligence Team.

В частности, по информации расследователей, перед отправкой в Сирию Хабаров воевал на стороне поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе. При этом неизвестно, служил Хабаров в Сирии по контракту.

Ранее в Сирии был убит российский генерал Валерий Асапов.

Источник – Conflict Intelligence Team

Tags: военные, гибель, Россия-Сирия

© Гуляй Поле

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