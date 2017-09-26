На Поклонскую пожаловались в Госдуму

В Госдуме получили жалобу на Наталью Поклонскую с обвинениями во лжи.

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил жалобу на депутата Наталью Поклонскую в комиссию Госдумы РФ по этике.

В ней говорится, что Поклонская на протяжении более чем полугода инициирует «необоснованные проверки фильма Учителя «Матильда» и коллектива его создателей». При этом в ходе реализации таких проверок депутат злоупотребляет своими полномочиями, отмечает автор послания.

«Действия Поклонской свидетельствуют о том, что она либо не знает требований российского законодательства, которыми определен перечень полномочий депутата Госдумы и органов власти федерального уровня и уровня субъектов государства, либо сознательно грубо их нарушает в угоду своим субъективным желаниям либо, возможно, корыстным устремлениям», ‒ говорится в документе.

По словам Добрынина, при обращении Поклонской в прокуратуру Симферополя, желая достичь свой цели, депутат солгала, так как не существовало «материалов проверки по факту оскорбления религиозных чувств верующих фильмом «Матильда», равно как и «выводов экспертов» (фактически она вмешивается в деятельность правоохранительных органов ‒ нарушение ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 18 вышеназванного закона).

Кроме того, «выводы экспертов», на которые также ссылается Поклонская, не отвечают требованиям УПК РФ, так как «содержат некорректные и необоснованные выводы, что приводит к итоговым недостоверным результатам и, по мнению специалистов, не может использоваться как документ доказательного значения».

«Поскольку депутаты Государственной думы являются представителями наивысшего уровня власти, соблюдение ими норм этики является неотъемлемой частью их профессионального статуса. Депутат Государственной думы должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его авторитету, а также авторитету Государственной думы Российской Федерации и государству в целом», ‒ заключил Добрынин.

По словам адвоката, Поклонская могла нарушить закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

В апреле представители Учителя уже обращались в комиссию по этике: авторы жалобы назвали «неэтичным» то, что Поклонская в депутатском запросе (в Генпрокуратуру) расценивает художественное произведение как «преступление». Однако после соответствующей проверки комиссия не нашла в действиях Поклонской нарушения закона.

Конфликт вокруг фильма «Матильда» длится с ноября 2016 года. По словам Поклонской, картина представляет собой «антиисторическую подделку», направленную на «дискредитацию одного из самых почитаемых святых ‒ царя-страстотерпца Николая II и его семьи». За это время депутат несколько раз инициировала проверки коллектива создателей фильм.

Источник – РБК