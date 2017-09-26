Главный редактор “Голоса ислама” не смог попасть в Украину

Медийщик хотел получить украинское гражданство.

Главного редактора медиапроекта «Голос ислама» Дмитрия Хамзу Черноморченко не пустили на территорию Украины.

Он сообщил, что с 12 часов дня 25 сентября находится в специальной комнате в зоне вылета в международном аэропорту Одессы.

Погранслужба Украины отказалась принять Черноморченко и его родного брата в связи с тем, что они якобы не доказали свою цель визита. Черноморченко в разговоре сообщил, что предъявил нотариально заверенное письмо хозяйки квартиры в Одессе, которую он снимает, что у них договор и она готова его прописать.

Также у него были обратные билеты из Одессы на субботу. Цель визита Хамзы, по его словам, ‒ подача документов на получение украинского гражданства, поскольку его мать была украинской гражданкой, и он имеет право на получение украинских документов.

«У меня онкология, мне необходимо здоровое питание и хороший сон. Условия, в которых мы находимся, вы видели, добавьте туда отсутсвие возможности есть и пить», ‒ сказал Черноморченко «Украинской правде».

Как известно, Дмитрий Хамза Черноморченко ‒ гражданин России, но был вынужден жить в Турции из-за давления на родине.

Источник – «Украинская правда»