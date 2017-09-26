Британским спортсменам запретили въезд в Украину

Атлеты отвечают за незаконные поездки в Крым.

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в Украину двум британским спортсменам за посещение оккупированного Российской Федерацией (РФ) полуострова Крым.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. По словам пресс-секретаря, британским спортсменам был запрещен въезд в Украину 25 сентября 2017 года сроком на 5 лет. В СБУ подчеркнули, что основанием для запрета стало «причинение вреда национальным интересам Украины».

Сообщается, что спортсмены посещали оккупированный РФ полуостров Крым, принимая участие в соревнованиях Freerate Cliff Diving World Cup. Таким образом, британцы 25 августа 2017 в Симеизе выразили свою позицию относительно санкций в отношении РФ и Крыма. Напомним, ранее сообщалось о заявлении комиссара Организации объединенных наций, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ в оккупированном Крыму применяли пытки к задержанным проукраинским активистам.

Источник – РБК-Украина