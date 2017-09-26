Ярослав Грицак: Третьего Майдана сейчас не будет

Люди недовольны властью, но на Майдан сейчас не пойдут.

Историк Ярослав Грицак считает, что сейчас нет оснований для очередной революции в Украине.

“Я мало верю в возможность третьего Майдана, потому что социально-экономического недовольства недостаточно. У людей должно быть чувство “последнего боя”. Революция всегда связана с большой надеждой”, – полагает Грицак.

По его словам, проблемы с зарплатами, пенсиями и доходами сами по себе не причина для революции.

“Революция – это реакция больного общества на нездоровые обстоятельства”, – подчеркнул он.

В 2013 году в Украине начались массовые протесты, переросшие в революцию 2014 года и свержение режима президента Виктора Януковича.

Источник – “Деловая столица”