В России собрались запретить Facebook

Удобству граждан в РФ предпочитают ограничение свободному распространению сведений. На очереди – Facebook.

В том случае, если популярная соцсеть Facebook не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, она будет заблокирована на территории России.

Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нету − в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», − сказал он. «Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории РФ, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден», − добавил Жаров.

По его словам, представители Facebook якобы продолжают говорить ведомству, что рассматривают возможности исполнения закона.

«Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем», − резюмировал Жаров.

Напомним, 22 сентября основатель Facebook Марк Цукербер заявил, что компания обнаружила факт создания фейковых аккаунтов из России для распространения в соцсети политрекламы на выборах президента США в 2016 году.

Источник – РИА Новости