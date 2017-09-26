ФСБ взрывает Россию. Дорогое молчание США

Решили ли США игнорировать причину взрывов 1999 года, протолкнувшую бюрократа-кэгэбиста на самую высокую должность, которую он никогда не оставлял?

Невозможно оценить сегодняшние события в России без понимания загадочной серии взрывов в 1999 году, в результате которых были убиты 300 человек и были созданы условия для Владимира Путина превратиться в пожизненного российского диктатора.

Взрывы изменили курс российской постсоветской истории. В них обвинили чеченцев, которые отрицали причастность. После первоначального успеха Россия начала новое вторжение в Чечню. Путин, которого только что назначили премьер-министром, возглавил вторжение, и его популярность взлетела, он был избран президентом.

Последствия взрыва на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года. Фото: AP

14 июля 2016 я послал запрос о предоставлении документов о взрывах в Госдепартамент, ЦРУ и ФБР, согласно Закону о свободе информации. Я хотел знать, имели ли США информацию для поддержки точки зрения – очень распространенной в России – что российская власть сама устроила взрывы, чтобы привести Путина к власти. Ответы, которые я получил, показали, что Соединенные Штаты имели веские доказательства того, что российская власть была ответственна за взрывы, но решили игнорировать это.

Взрывы влияют на отношения России и США до сих пор. Политика самоцензуры в случае со взрывами применялась к каждому преступлению эры Путина, где были доказательства того, что настоящий автор – это режим. После взрывов домов в 1999 году произошел захват заложников в Театре на Дубровке в 2002-м, бойня в школе Беслана в 2004-м, убийство бывшего агента Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) Алесандра Литвиненко в Лондоне и убийства журналиста-расследователя Анны Политковской и оппозиционного лидера Бориса Немцова в Москве. В каждом случае политика США заключалась в игнорировании доказательств причастности официальных лиц и продолжении движения. Именно это сделало возможным политику “перезагрузки” Обамы и помогает объяснить, почему президент Дональд Трамп, когда был кандидатом, ставил под сомнение ответственность Путина за убийство журналистов и оппозиционеров, а позже, когда стал президентом, оправдал российские преступления заявлением “Мы также убиваем людей”.

Одной из вещей, которые я хотел узнать в результате своего запроса, была оценка США того, кто ответственен за взрывы. Госдепартамент предоставил шесть документов, но ни одного об оценке. Я сделал обновленный запрос, и 22 марта Государственный департамент ответил, что документы, касающиеся оценки Соединенными Штатами взрывов, останутся секретными. ЦРУ отказалось предоставлять любые документы, а ФБР не написала ничего, что не было бы общеизвестным.

В части, которая называется индекс Вона (документ, который используется в случаях с отказом в запросе), Государственный департамент ответил, что обнародование информации имеет “потенциал внести несоответствие или нанести серьезный ущерб” отношениям с российским правительством, которые были “жизненно важными для национальной безопасности США”. Ответ не означал, что именно оценка могла бы “внести несоответствие”. Оценка могла быть скрыта потому, что она могла случайно открыть “источники и методы”. Это предварительная возможность, тем не менее, согласовывалась с позицией, которая все время характеризовала поведение США в отношении взрывов, с тех пор, как они произошли. Это молчание, в свою очередь, имело последствия для всей ткани отношений России и США. Не поднимая наиболее важную проблему, администрации Клинтона, Буша, Обамы и Трампа позволили России представить собственный фальшивый имидж, которому, через некоторое время, мы сами поверили, и это подрезало запоздалые усилия отрицать российские преступления и сделало нас уязвимыми к российским манипуляциям.

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Взрывы 1999 года были счастливым шансом для Ельцина и его коррумпированного окружения. Они сместили внимание страны с ельцинской коррупции на чеченцев, очень удачного врага. После избрания Путина президентом, Ельцин был освобожден от ответственности за все преступления, совершенные при нем, а вопрос криминальной приватизации собственности при Ельцине был тихо забыт.

Но вопросов к роли взрывов в восхождении Путина во власть было бы меньше, если бы не пятая бомба, найденная и быстро деактивированная 22 сентября 1999 в подвале дома в Рязани, что на юго-восток от Москвы. Бомба дала положительный тест на гексоген, взрывчатку, которая была использована в четырех предыдущих взрывах, и имела боевой взрыватель. Здание было эвакуировано, а Рязань была окружена. 24 сентября подрывники была арестованы. Они оказались не чеченскими террористами, а агентами ФСБ.

Арест агентов, которые предоставили удостоверения ФСБ и были быстро освобождены по приказу ФСБ из Москвы потребовал объяснений. Николай Патрушев, который заменил Путина на посту директора ФСБ, объявил по национальному телевидению, что бомба была фальшивой, и то, что произошло, было не попыткой теракта, а учениями. Он похвалил жителей Рязани за их бдительность.

Изначально в объяснении, что бомба в Рязани – это часть учений, было мало смысла. Когда я поехал в Рязань в апреле 2000 года, жители этого дома говорили, что это было бы “идиотизмом” проверять их бдительность после того, как взрывы в четырех жилых домов уже погрузили Россию в состояние террора.

Бывший рязанский полицейский Дмитрий Флорин, дежуривший в ту ночь, обнародовал воспоминания в “Живом журнале” (российской социальной сети) которых он ясно дал понять, что российская власть врала, когда говорила о том, что инцидент был учением. Паника и хаос, которые он наблюдал, в первую очередь согласовывались только с одним – попыткой подорвать пятый дом. Почти немедленно после нахождения бомбы и положительного теста на гексоген, писал Флорин, полиции в Рязани выдали бронежилеты и автоматическое оружие и приказали оставаться непрерывно на улице.

Центральные полицейские участки в Рязани, которые были почти пустые, начали напоминать военные штабы. По словам одного из полицейских, которого цитирует Флорин, “это выглядело так, будто на город упала атомная бомба”. Прибыло все руководство рязанской полиции, и приказы отдавались непрерывного потоком по радиосвязи.

В России закон о гражданской обороне требует, чтобы учения в жилой зоне включали план, который предварительно согласовывается с местными властями. В Рязани ни один местный орган власти не был предупрежден о намерении провести “учение”. Два дня местные власти, включая местное подразделение ФСБ, были убеждены, что они имеют дело с попыткой теракта. У каждого полицейского был фоторобот двух из трех подозреваемых, он базировался на описании, который сделали жители дома, которые видели лиц, которые заносили мешки в подвал. На следующий день фотороботы появились в окнах каждого магазина города.

Это было очень важно, что местное ФСБ не было проинформировано об учении. Если бы это действительно были учения, местные агенты ФСБ, которые верили, что ищут настоящих “террористов”, могли бы легко застрелить агентов ФСБ, которые проводили так называемые “учение”, не зная, что они являются частью той же организации.

Между тем, официальные российские СМИ, включая кремлевскую информационную службу ИТАР-ТАСС два дня (23-24 сентября) сообщали новости о том, что “с помощью граждан” Россия предупредила новую террористическую атаку. Утром 24 сентября российские военно-воздушные силы начали бомбить Грозный, под предлогом разрушения баз террористов. Путин, находившийся с государственным визитом в Казахстане, подтвердил, что это была попытка нападения. В тот же день министр внутренних дел Владимир Рушайло сказал на встрече с подразделением министерства по борьбе с организованной преступностью, что теракт был предотвращен. Однако в полдень 24 сентября были арестованы и идентифицированы три агента ФСБ. Теперь было необходимо немедленно изменить историю попытки террористической атаки. Глава ФСБ Николай Патрушев ушел на телевидение и объяснил, что бомба была муляжом, а то, что произошло было проверкой бдительности, проведенной ФСБ.

Несмотря на ее абсурдность, очень немногие были склонны поставить версию ФСБ под сомнение. Это было крайне важно, потому что если ФСБ заложило боевую бомбу с гексогеном в подвал дома 14-16 по улице Новоселов в Рязани, они почти наверняка были ответственны за четыре бомбы, которые сработали в Буйнакске, Москве и Волгодонске, которые также содержали гексоген.

Несколько смелых одиночек пытались расследовать инцидент в Рязани. Когда Государственная Дума, которая контролировалась режимом, трижды проголосовала против начала расследования инцидента, была создана независимая общественная комиссия, которая включала нескольких депутатов, в частности Сергея Юшенкова и Юрия Щекочихина, журналиста расследователя независимой газеты “Новая газета”. Юшенкова застрелили возле собственного подъезда 17 апреля 2003. Щекочихин был отравлен в июле 2003 года. Литвиненко и Политковская также расследовали взрывы и также были убиты. После этих убийств занавес страха спустился в России над вопросом, как Путин пришел к власти.

Соединенные Штаты не сталкивались с подобным давлением, но демонстрировали, что не имеют никакой склонности поднимать много тревожных вопросов о взрывах жилых домов и инциденте в Рязани. 8 февраля 2008 государственный секретарь Мадлен Олбрайт в ответ на вопрос сенатора Джесси Гелмса (республиканец, Северная Каролина), были ли какие-то доказательства, которые бы связывали взрывы с Чечней, ответила: “Мы не видели доказательств, связывали взрывы с Чечней “. Когда ее спросили: “Верите ли вы, что российское правительство оправдано, когда обвиняет чеченские группы в ответственности за взрывы?” – Олбрайт отказалась отвечать. “Расследование взрывов продолжается”, – сказала она. Этот ответ был дан более чем через четыре месяца после того, как были арестованы агенты ФСБ по закладке бомбы в Рязани. Олбрайт тогда любезно добавила, что “терактам нет места в демократическом обществе”.

На самом деле, документы, которые я получил в соответствии с запросом, указывают, что изначально Государственный департамент не был готов объективно рассматривать информацию, которую он имел о взрывах. В отчете, выпущенном 16 сентября, после четвертого взрыва в жилом доме в Волгодонске, Бюро разведки и исследований Госдепартамента (INR) сообщило, что Путин 14 сентября описал Чечню как “гигантский террористический лагерь”. Оно ссылалось на обвинения в газете “Московский комсомолец” в том, что правительство само ответственно за взрывы, и писало что “ключевые политические группы без колебаний пробовали использовать ситуацию для своих собственных политических целей”. Оно описывало газету как “спонсируемую Лужковым” [Юрий Лужков, мэр Москвы, был главным политическим соперником Ельцина] и писало, что “большинство обозревателей поддерживают заявления правительства”.

Но “Московский комсомолец” в то время имел репутацию независимого и честного. В своей книге 2012 года “Московские взрывы” Джон Данлоп, научный сотрудник Института Гувера, писал, что в 1999 году “Московский комсомолец” должен “обойму хорошо информированных, энергичных журналистов-расследователей” и делал тяжелую работу по расследованию взрывов, пока к нему не присоединились другие ведущие газеты, такие как “Независимая газета” и “Общая газета”. 15 сентября “Московский комсомолец” в одном из репортажей, которые Государственный департамент проигнорировал, писал, что “согласно предварительному заключению [к которому пришли независимые расследователи] чеченские муджахедины не имели никакого отношения к терактам в столице … Теракты … были, почти со 100-процентной уверенностью, совершены профессионалами “.

Нежелание США поднимать вопрос взрывов продолжалось даже тогда, когда подозрения о роли ФСБ начали возникать в собственных отчетах Государственного департамента. В докладе из московского посольства сотрудник политического отдела посольства отчитывался, что бывший офицер российской разведки, очевидно, один из главных информаторов посольства, сказал, что настоящую историю о рязанском инциденте никогда не узнаем, потому что она “разрушила бы страну”. Информатор сказал, что ФСБ имела “специально тренированную группу человек”, чьей миссией было “проводить подобного типа военные действия в городе” и Виктор Черкесов, первый заместитель директора ФСБ, допрашивал советских диссидентов, был “как раз именно тем человеком, который способен повелевать и проводить подобные действия “.

Сотрудник политического отдела докладывал, что другой источник, человек, близкий к Коммунистической партии России, чей лидер Геннадий Зюганов проиграл Путину в марте 2000 года президентские выборы, сказал, что верит – Рязань подняла серьезные вопросы о “руководстве спецслужбами и источнике прошлогодних взрывов жилых домов” . Он сказал, что Компартия не хотела поднимать проблему из-за боязни быть “измазанный дегтем как “непатриотичная “, если она будет делать публичные обвинения против служб безопасности”. Сотрудник политического отдела докладывал, что другие его источники, описанные как “обозреватели московской политической сцены”, также выражали сомнения в официальной версии рязанского инцидента.

Соединенные Штаты также были осведомлены о других свидетельствах о том, что взрывы в жилых домах были провокацией. 13 сентября 1999 Геннадий Селезнев, спикер Государственной Думы, лицо, близкое к Путину, объявил, что взрыв произошел в жилом доме в Волгодонске. В день его оглашения дом взорвался, но в Москве, на Каширском шоссе. Дом в Волгодонске НЕ взрывался до 16 сентября, три дня спустя. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский взял слово в Думе 17 сентября и сказал: “Вы видите, что происходит в стране? Вы говорите, что жилой дом взрывается в понедельник, а он взрывается в четверг. Это можно расценивать как провокацию”. Когда Жириновский продолжал требовать объяснений, его микрофон выключили.

Перед лицом подобных свидетельств Соединенные Штаты должны как минимум публично попросить объяснений непоследовательности российских официальных объяснений. Но это явно не было тем, чего хотели американские высокопоставленные политики. В последующие годы специалисты правительства США по России, когда их спрашивали о взрывах, быстро меняли тему разговора. Академики и журналисты, обеспокоенные визами и доступом, также считали, что проще писать о России без обсуждения того, как Путин пришел к власти.

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Мир на самом деле никогда не забывал взрывы в жилых домах. 24 сентября 2014 молодежное крыло оппозиционной партии “Яблоко” провело в Москве конференцию, чтобы отметить 15-ю годовщину рязанского инцидента. Во время антипутинских демонстраций 2011-12 годов появлялись транспаранты, которые вспоминали “рязанский сахар”. [Российские власти объявили, что рязанская бомба, которую быстро убрала ФСБ, была сделана из сахара]. Благосклонная к оппозиции пресса избегала темы, но взрывы до сих пор детально обсуждаются на запрещенных оппозиционных сайтах, таких как Kasparov.ru.

В 2015 году программа Frontline телеканала PBS показала документальный фильм “Путь Путина” ( “Putin’s Way»), в котором меня долго интервьюировали по взрывам. Это был первый раз, не считая моих собственных публикаций, когда мейнстрим-медиа восприняло объяснения, что это ФСБ устроило нападения. Появились также две важные книги, которые поддерживали идею, что Путин пришел к власти через террористический акт. Это книга Данлопа и “Клептократия Путина” Карена Давиша. После того, как меня в декабре 2013 выгнали из России, я написал новую книгу “Меньше знаешь, лучше спишь: путь России к террору и диктатуре при Ельцине и Путине”, которая включает подробную дискуссию по истории и значимости взрывов в жилых домах. Это был возможно знак того, что взрывы, которые так долго игнорировали, наконец стали предметом серьезных дебатов на Западе.

11 января 2017 сенатор Марко Рубио (республиканец, Флорида), поднял тему взрывов непосредственно во время согласительных слушаний претендента на должность госсекретаря Рекса Тиллерсона. Только Джон Маккейн (республиканец, Аризона) поднимал тему раньше, и он это делал в гораздо более осторожной форме. Это был возможно знак того, что взрывы, которые так долго игнорировались, наконец стали предметом серьезных дебатов на Западе.

На самом деле Запад не может позволить себе игнорировать подобное злодеяние, даже через 18 лет после того, как оно произошло. ЦРУ в ответ на мой запрос о документах, сообщило, что из-за необходимости оберегать “источники и методы” оно не может предоставить документы или даже признать, что взрывы в жилых домах расследовались. Я верю, что имеющиеся доказательства устанавливают вину ФСБ в подрыве домов вне умных оснований для сомнений даже без дальнейшего подтверждения. Но документы в ЦРУ и Госдепартаменте, включающие оценки событий 1999 г. и информация, на которой они базируются, могут сделать эту вину еще более убедительной.

Если руководители России совершили террористический акт против собственного народа, чтобы прийти к власти, это означает, что они мало отличаются от тех, кто размещает машины со взрывчаткой среди рыночных площадей, чтобы поляризовать шиитов и суннитов. Я думаю, это очевидно, что такие люди не могут быть надежными партнерами в войне с террором.

В то же время тщательное изучение взрывов необходимо, потому что оно имеет потенциал притупить и, вероятно, положить конец нападкам российской пропаганды против Запада. Даже самые сбитые с толку граждане западной страны протрезвеют после ознакомления с тем, что авторы этой пропаганды способны на преступления гораздо более низменные, чем все то, в чем они обвиняют Запад. Нет смысла говорить, что все разговоры о Путине как защитнике традиционных нравственных ценностей, которые популярны в некоторых консервативных кругах, при данных обстоятельствах завершатся.

Возможно, наиболее важно, что правда о российской постсоветской истории может заложить базу для потенциально искренних отношений между США и Россией, которые заменят самообманные “перезагрузки”, которые оказались такими соблазнительными для американских президентов. Россияне, тем временем, должны понимать свою историю. Столкновение с реальностью путинского пути к власти может показать россиянам более мощно, чем это делала любая западная пропаганда, ужасную цену прислужничества государству и пренебрежения государства к человеческой жизни.

Источник – Дэвид Саттер, “Эспрессо”