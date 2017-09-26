Трамп устал быть мировым лидером

Решение Трампа – возвращение к национализму, тепло примут крупные мировые игроки – Россия и Китай, а кроме них – Индия и Турция, привыкшие действовать только в своих узких интересах. Конечно, это будет означать резкое ускорение движения к постамериканскому миру.

Речь Трампа перед Организацией Объединенных Наций была хорошо подготовлена. Но на самом деле оказалась странной смесью тем и полутонов. Частично он восхищался реальной политикой, а затем – заявлял о важности свободы и демократии. Но главный вопрос – поддержка национализма. Исполнив этот аккорд, Трамп сделал кое-что необычное, возможно, уникальное для президента США: он выказал поддержку и даже превознес подъем постамериканского мира.

Во-первых, путаница. В начале выступления Трамп утверждал: “В Америке мы не стремимся никому навязывать свой образ жизни”. Но затем, спустя несколько минут, Трамп переходил к осуждению Северной Кореи, Ирана, Венесуэлы и Кубы за их недемократическую политическую систему, по сути, требуя, чтобы они все стали либеральными демократиями западного типа.

Опасность такой риторики заключается в том, что она применяется избирательно, так что остальной мир воспринимает это достаточно цинично – как способ замаскировать американские интересы. Трамп поднял это лицемерие на новый уровень. Он осудил Иран за отсутствие свобод и почти на одном дыхании положительно упомянул Саудовскую Аравию. По любому критерию – политические права, религиозная толерантность, свобода слова – Иран – гораздо более открытое общество, чем Саудовская Аравия, являющаяся абсолютной монархией, союзной самым радикальный религиозным организациям, в которой запрещены церкви и синагоги.

Основная идея выступления Трампа – национализм. Он прославлял суверенитет, выбрав странный пример. Зацепившись за несколько слов президента Гарри Трумана о Плане Маршала, Трамп описал этот подход к международным отношениям как “красивый” и “благородный”. Но может ли кто-нибудь себе представить, что Трамп поддерживает план Маршалла? Это была масштабная программа международной помощи под управлением государственных чиновников, чтобы помочь иностранцам возродить их отрасли, ставшие конкурентами американских фирм. По подсчетам, процент ВВП, потраченный Вашингтоном, почти в пять раз превысил траты на войну в Афганистане во время боевых действий. Чтобы План Маршалла сработал, Вашингтон призвал европейские страны поступиться экономическим суверенитетом и создать Европейское объединение угля и стали, с которого началось создание ЕС.

Самой важной линией в речи Трампа была одна, высказанная весьма драматично: “Как президент США, я всегда ставлю Америку на первое место, как и вы, и лидеры других стран, которые будут и должны ставить на первое место свои страны”.

Но последние несколько десятилетий об этом говорят такие страны, как Россия и Китай. В течение последних 70 лет крупные дебаты шли между нациями, выступавшими за узкие национальные интересы, и теми, кто считал, что прочный мир и процветание зависят от продвижения более широких общих интересов. Эта идея, возникшая в ФРГ, которую с того момента поддерживал каждый американский президент, разрабатывается ООН и всеми организациями, контролирующими и содействующими торговле, путешествиям, борьбе с заболеваниями, преступностью и голодом.

Но Трамп устал быть мировым лидером. В своем выступлении он скулил, что другие страны нечестны в работе с США и что так или иначе самую могущественную нацию в мире, которая доминирует практически на каждом международном форуме, используют. Его решение, возвращение к национализму, тепло примут крупные мировые игроки – Россия и Китай, а кроме них – Индия и Турция, привыкшие действовать только в своих узких интересах. Конечно, это будет означать резкое ускорение движения к постамериканскому миру, в котором эти страны станут формировать политику и институты, без всяких сомнений, в свою пользу.

Трамп ворчал, что Соединенные Штаты выплачивают 22% бюджета в бюджет ООН, что на самом деле уместно, потому что это примерно соответствует доли США в ВВП мира. Если бы он сократил эти выплаты, то мог бы удивиться, как быстро такие страны как Китай заполнили бы пробел. И как только это произойдет – Китай будет господствовать и формировать ООН и международную повестку, как это 70 лет делали США. Возможно, китайцы решат, что штаб-квартиру организации стоит перенести в Пекин. Подумайте об этом, это ведь освободит акры земли на Ист-Ривер, где Трамп сможет построить еще несколько кондоминиумов.

Источник – Фарид Закария, “Новое Время”