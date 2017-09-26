К чему должна привести гибридная война

Не будь жертвой управляемого хаоса. Научись мыслить критически.

Пока наши политики озабочены формированием международной коалиции по введению миротворцев на Донбасс, в социальных сетях произошёл маленький, но очень значимый сдвиг по борьбе с агрессором — Российской Федерацией. Наверное, только ленивый не посмотрел ролик-обращение Моргана Фримена в рамках проекта Investigate Russia, который набрал более 1 миллиона просмотров.

Если вы были одним из тех ленивых, то вот вам видео.

Мы можем поздравить наших американских друзей с тем, что они, наконец, начинают понимать подход по противодействию подрывной деятельности России. В США российские боты, как и вся их (дез)информационная кампания, решили повторить ту же методику, что и у нас. «Враг не в Кремле, враг в Киеве», — талдычат нам, и вот очередь и за Америкой.

И как, по-вашему, на такую информационную агрессию отреагировали американцы? Вместо того, чтобы всем миром нырять в пучину зрадофильства и внутренних дрязг, выливая тонны грязи на Трампа (это, конечно, надо делать, но в более умеренных дозах), они решили чуть-чуть консолидироваться и сместить акценты. И способ выбран тоже более чем уместный. Кто как не один из самых известных актёров мира, узнаваемый голос (Фримен часто выступает диктором), да и просто милый дядечка с мудрой сединой расскажет людям правду, да? Способ правильный и способ действенный. Именно такие лидеры мнений, такие аполитичные на первый взгляд персоналии способны изменить информационный нарратив.

Однако я хотел бы затронуть сегодня другую тему — не способы формирования информационной повестки для противодействия подрывным технологиям, а обозначить цель гибридной войны. Почему Россия это делает, что ею движет и что ей это даст.

В своём выступлении Фримен очень чётко обозначил задачу россиян: «Используя социальные медиа для распространения пропаганды и неправдивой информации, он [Путин. Хотя я бы сказал «коллективный путин». — Прим. автора,] убеждает людей в демократических обществах не доверять собственным медиа, своим политическим процессам и даже своим соседям».

Фримен ли, или же кто-то за него, но это очень чёткая и лаконичная формулировка цели гибридной войны. Более развёрнуто это можно описать так: цель гибридной войны — это создание хаоса, подрыв ценностей демократического мира и культивирование атмосферы всеобщего недоверия и нигилизма. Зачем вот это всё нужно России? Эта страна не особо сильно поменялась в ментальном и государственническом смысле за последние сто лет. Сильно упрощая, опишу генезис её понимания. Когда-то большевики хотели всеобщей мировой революции (а когда не смогли, так просто закупорили всё «железным занавесом»), понимая, что при их модели построения общества их отставание от Запада будет только нарастать и нарастать, страна без промывания мозгов будет терять привлекательность, и рано или поздно все люди либо сбегут, либо устроят новый пожар. Сейчас «занавес» построить сложнее, ведь Россия при всём своём ужасе — это пока ещё не Северная Корея: люди имеют доступ к альтернативным источникам информации (ага, было бы желание), они могут выехать за границу. Однако, сохраняя такую авторитарно-уголовно-чекистскую модель управления государством, умные мужи, почесав голову, всё-таки поняли, что они опять не совсем, скажем так, конкурентоспособны. А владычицей морскою сверхдержавою-то хочется быть. И вот, создавая хаос, подрывая ценности нашего мира и культивируя всеобщее недоверие и поощряя нигилизм, они хотят дискредитировать привлекательность Запада перед своими гражданами. Это происходит в силу банальной невозможности создания Россией таких же привлекательных условий, собственно поэтому они методично выстраивают для своих граждан альтернативную реальность внутри России (с блэкджеком «духовными скрепами», «мессианством», «гейропой» и прочим бредом) и сеют хаос за пределами страны.

Бардак же за пределами страны они устраивают и с целью получения дополнительных очков — хаос ослабляет демократический мир, он более податлив и аморфен. Где-то можно территорию (временно) отхватить (как они сейчас поступают с нами), где-то привести нужного президента (Молдова) — для сохранения страны в зоне своего влияния, где-то взрастить когорту полезных идиотов и засунуть их в парламент. Полёт фантазии здесь может быть безграничным.

Самое противное во всём этом (кроме, разумеется, нарушения международного права, вероломной агрессии и смертей наших сограждан) то, что россияне умудрились обернуть против Запада его же ценности, его основное оружие. Свобода слова превратилась в право на враньё; свобода на получение информации — в свободу на распространение фейков, лжи и пропаганды; свобода на отстаивание своей точки зрения — в право наиболее крикливого и истеричного, а социальные сети — на крикливую помойку несуществующих лиц. Подрывается сама идея демократии, поддаётся сомнению сама возможность свободного, честного и непредвзятого волеизъявления.

У нас же, украинцев, всё куда хуже. В силу того, что наши демократические институты двадцать с лишним лет формировались, формировались, да (простите) невыформировались, нам ещё больнее и тяжелее преодолевать гибридные информационные ловушки россиян.

И вот тут я хотел бы немного попросить всех нас задуматься. Помните, Фримен сказал: «Он убеждает людей в демократических обществах не доверять собственным медиа, своим политическим процессам и даже своим соседям». Наши сограждане в последнее время очень сильно и очень быстро разочаровываются во власти, в политических процессах. Если мы потеряем любые ценностные ориентиры, то лишимся дома. Так, наши сограждане быстро забывают пагубный популизм Тимошенко-премьера и начинают верить популизму Тимошенко-оппозиционера. И не только её. Мы хотим верить в светлое будущее любых «борцов с барыгами», кричащих с экранов телевизора, но не хотим поверить власти.

Я не призываю поклоняться Порошенко, Гройсману, Парубию, нет. Они наши избранные менеджеры и получают зарплату за счёт наших налогов. Нам всем нужно критическое мышление, ведь это не Порошенко виноват в том, что мои соседи на хотят платить за уборку в подъезде, а равно как и убирать его, и никакая условная Тимошенко со всеми своими обещаниями не сделает мой подъезд лучше, чем я. Короче, к чему я — власть можно и нужно критиковать, но критиковать по делу; там, где у каждого его сфера ответственности. Если вы не разбираетесь в какой-то сфере, будь то экономика, право, медицина, геополитика — не делайте скоропалительных выводов. Не доверяйте сомнительным экспертам, их сейчас много, проверяйте любую информацию. А если это будет происходить не так, то цель гибридной войны достигнута, — и поздравляю: вы жертва управляемого хаоса, вы нигилист, вы не верите ни во что и не доверяете никому. Вы один. А, значит, вас легко одолеть. Нас — десятки миллионов, но они надеются поймать нас по одному.

Так пусть не дождутся.

Источник – Тимур Андриевский, “Петр и Мазепа”