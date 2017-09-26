Украина просит у США ударные беспилотники

Украина просит у США ударные БПЛА и другое современное вооружение 21 века.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.

«..И чтобы мы получили новые дроны, в том числе ударные», сказал Климкин, отвечая на вопрос о состоянии переговоров с США о предоставлении Украине оружия.

По его словам, кроме того речь, в частности, идет о контрбатарейных средствах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другом оружии 21 века.

«Это на самом деле логика того, к чему мы стремимся», сказал Климкин.

Министр заявил, что оружие Киеву нужно потому, что делает Украину крепче, а также намного увеличивает для России цену дальнейшей агрессии.

Напомним, в июле 2017 года Тhe Wall Street Journal сообщил, что Пентагон разработал план предоставления оружия Украинеи ожидает одобрения Трампа. Украина давно пыталась получить ПТРК “Джавелин”, чтобы эффективно бороться с бронированными машинами российского производства.

В начале августа Министерство обороны США направило в Белый дом предложение о предоставлении нового пакета помощи на сумму 50 млн долларов, который предусматриваетотправку в Украину противотанковых комплексов Javelin.

24 августав Украину на День независимости приезжал министр обороны США Джеймс Мэттис. На переговорах обсуждался в том числе вопрос усиления обороноспособности Украины. Тогда Порошенко заявил, что не хотел бы комментировать конкретные договоренности по поводу поставок летального вооружения.

19 сентябрясенат США одобрил проект “Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018”. Он предусматривает выделение Украине $500 млн помощи и санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера.

Источник – Lb.ua