В России нашли семью каннибалов, делавшую из жертв заготовки

Муж с женой признались, что причастны к расправе над 30 гражданами.

Сотрудники полиции задержали на территории Краснодарского края семейную пару, которая подозревается в серии убийств и каннибализме. Из некоторых своих жертв преступники делали заготовки.

Правоохранителям удалось выяснить, что на территории Краснодарского края семья преступников орудовала с 1999 года. Как сообщает телеграм-канал Mash, муж и жена не только похищали, убивали и расчленяли людей, но и делали из человеческой плоти консервы.

На данный момент правоохранители смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. Тела убитых уже найдены (пакеты с замороженными останками подозреваемые хранили в холодильнике). При этом сами задержанные уверяют, что их жертвами стали не менее 30 человек.

Каннибалов удалось раскрыть при помощи телефона, который ранее потерял глава семейства — в нем обнаружили фотографии, на которых владелец аппарата позировал с отрубленной женской рукой и скальпом. На допросе мужчина заявил, что случайно нашел останки и зачем-то решил сделать с ними селфи.

Источник – МК