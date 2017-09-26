Евроскептики не прошли

Важнейший результат выборов в Германии для нас – победа партии Ангелы Меркель, а это значит, что именно Меркель возглавит правительство.

Итак, драматических изменений во внешней политике Германии не произойдет. Это, по-моему, очень хорошая новость для нас.

Какой будет коалиция сегодня сказать трудно. Все заговорили о так называемой “Ямайке” – объединение ХДС/ХСС, Свободных демократов и Зеленых. Это довольно сложная комбинация политических сил, но думаю, что всем этим политическим партиям есть чем поступиться ради того, чтобы найти компромисс. И мне кажется, что, скорее всего, хотя переговоры не будут очень простыми и легкими, его найдут.

Вместе с тем я бы не исключал варианта повторения “большой коалиции”, если разговоры на троих не дадут результата. В политике все быстро меняется, поэтому такой вариант тоже нельзя исключать. Все зависит от того, насколько продуктивными будут следующие несколько недель. А это могут быть даже полтора-два месяца: традиционно, в Германии такие переговоры идут нелегко.

Негативный момент выборов – там появилась и будет довольно мощно представлена в парламенте праворадикальная партия “Альтернатива для Германии”. Но есть надежда, что серьезного влияния на ситуацию в Германии эта партия иметь не будет. Хотя, если речь идет о 80-85 депутатах в парламенте, которые будут работать в различных комитетах, его также нельзя исключать. Тем более, лидер этой партии сказал, что планирует прессинговать Меркель. И это будет происходить.

Прессинг будет общеполитический, так как в этом цель таких партий как АПН. Но стоит помнить, что в Германии функционирует стабильная система демократии, и всех, кто работает против своего государства, там быстро ставят на место, в отличие от нас. В то же время, имея лидером такого опытного политического деятеля, каким является Меркель, думаю, ХДС удастся давать отпор. Хотя нападки будут по всему фронту, начиная с вопросов, на которых спекулировала АПН накануне выборов – мигранты, закрытие границ и тому подобное. Это постоянный источник внутриполитического напряжения.

Общий итог: евроскептики и радикалы не прошли ни в Германии, ни во Франции, ни в других странах Европы, следовательно, надежды на хаос в ЕС не оправданы. А если так – можем надеяться, что несмотря на известные проблемы и трудности, с которыми сталкивается Европа, она их победит так или иначе. Поэтому вывод скорее положительный и оптимистичный.

Источник – Владимир Огрызко, “Новое Время”