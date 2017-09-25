Страсть к нацистам

Симпатия Москвы к нацистам очевидна и объясняется просто. Все, что плохо для Евросоюза, объявившего санкции, — хорошо для России.

Результаты немецких выборов соответствуют предсказаниям социологов. Христианские демократы во главе с бессменной «канцелерин» Ангелой Меркель заняли первое место и, скорее всего, будут формировать правительство. Однако это не делает происходящее менее шокирующем. Две ведущие партии страны — ХДС/ХСС и социал-демократы — получили наихудшие результаты с момента образования Федеративной Республики в 1949 году. На их плечах в немецкий парламент вошла партия «Альтернатива для Германии», крайне правая, откровенно националистическая. Глава МИДа Люксембурга Жан Ассельборн был предельно конкретен: «70 лет спустя после окончания Второй мировой войны в парламенте снова сидят неонацисты… Когда это происходит в Германии, это вызывает особый страх на фоне истории страны». С ним нельзя не согласиться. Один из лидеров «Альтернативы» (правда, впоследствии исключенный из партии) назвал памятник жертвам Холокоста «позором Берлина». А кандидат в канцлеры от этой партии Александер Гауланд потребовал от немцев «перестать испытывать стыд» за преступления национал-социалистов и «начать гордиться усилиями немецких солдат во время двух мировых войн».

Более-менее понятны причины такого взлета неонацистов. Обыватель был шокирован кризисом с мигрантами, в котором он винит ХДС/ХСС и СДПГ, находившихся у власти. Надо сказать, что успеха на выборах добились не только неонацисты. Так из политического небытия вернулась Партия свободных демократов (СвДП), которая по итогам прошлых выборов даже не смогла войти в бундестаг. Однако налицо тот факт, что триумф «Альтернативы» — это еще одно свидетельство довольно опасного процесса, который продолжается на Западе. Победу все чаще одерживают политики, делающие ставку на национализм, иногда откровенную ксенофобию. Эти политики апеллируют к наиболее малообразованным слоям населения, которые видят ответ на серьезнейшие вызовы современности в возврате к изоляционизму. Неслучайно «Альтернатива для Германии» первоначально выступала как партия евроскептиков. Но логика охоты за голосами такова, что политики начинают идти вслед за своими потенциальными избирателями. Оказалось, националистические лозунги пришлись вполне по душе 13 процентам немецких избирателей. Большинство их – из областей, входивших в ГДР. Также за «Альтернативу» голосовало большинство «русских немцев». То, что люди, прошедшие школу коммунистического воспитания, оказались подвержены наиболее примитивным тоталитарным лозунгам — давно не секрет.

Любопытно, что российская государственная пропаганда оказывала вполне откровенную поддержку неонацистам. Политики из «Альтернативы» — регулярные комментаторы на канале Russia Today и Sputnik. Постоянно их использует и официальное российское телевидение. Так Бьорн Хеке, тот самый, что заявил о «позорном памятнике Холокосту», выступал в «Вестях» в роли немецкого комментатора теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Мало этого, зарубежная печать писала и о том, как представители АлГ установили контакты в высшими российскими чиновниками, в частности с Вячеславом Володиным.

Вполне откровенная симпатия Москвы к крайним националистам объясняется просто. Все, что плохо для Евросоюза, объявившего санкции, — хорошо для России. Ради того, чтобы внести разброд во вражеский лагерь, все средства хороши. К тому же от этой партии в бундестаге окажутся русскоязычные выходцы из СНГ, находящиеся под воздействием кремлевской пропаганды, рассуждающие о том, что Германии на пару с Россией надо рулить Европой. Для того, чтобы получить таких «агентов влияния», можно даже на время забыть о собственных законах, строго запрещающих оправдание нацизма…

Источник – Александр Гольц, “ЕЖ”