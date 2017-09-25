Демографическая ситуация в России катастрофическая

В России нет динамики к улучшению демографической ситуации.

Ситуация с трудоспособным населением в России в ближайшие годы будет сложной, так как демографическая ситуация остается крайне тяжелой. Об этом заявил РИА “Новости” глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, выступая на первой конференции региональных менеджеров Внешэкономбанка.

“Что касается России, особенно на ближайшие пять-шесть лет, ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире – мы будем терять ежегодно примерно 800 тыс. населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры”, – приводит агентство слова министра.

Минимум рождаемости в стране был достигнут в 1999 году – этим людям сейчас по 18 лет, они входят в состав рабочей силы. “Поколение очень маленькое, поэтому динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться”, – пояснил министр.

Сгладить негативный эффект от сокращения трудоспособного населения позволит внедрение новых технологий, которые станут драйвером роста для экономики, считает Орешкин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, станет ли внедрение технологий причиной высвобождения большого количества рабочей силы, глава МЭР заявил, что вряд ли это приведет к серьезным последствиям.

“Освобождение рабочей силы происходило с изобретением паровой машины или автомобиля. Этот процесс естественный, идет постоянно, здесь ничего нового нет. Технологии, которые внедряются сейчас, – они выгодны и интересны”, – заключил он.

По данным Росстата, в среднем по России в январе-июле 2017 года число умерших превысило число родившихся на 11,8% (годом ранее было 1,3%), а в 20 регионах смертность превысила рождаемость в 1,5-2 раза. Потери от естественной убыли населения, однако, полностью компенсировал приток мигрантов, главным образом из Украины, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Правда, этот приток уже сократился до шестилетнего минимума.

Единственное исключение – Киргизия. Число приехавших из Молдавии и с Украины продолжает снижаться, из Таджикистана и Узбекистана понемногу растет, но показатели не дотягивают до докризисного уровня, отмечали авторы недавнего мониторинга РАНХиГС.

При Путине российские власти не раз уже заявляли о больших успехах в деле улучшения демографической ситуации в стране, связывая это с общим повышением уровня жизни в стране, увеличением продолжительности жизни и программой стимулирования рождаемости за счет материнского капитала.

Однако, напоминает в этой связи РБК , в последнее время рождаемость вновь пошла на спад , и этот факт объясняют не только экономическим кризисом, но и началом очередного “цикла”, которые повторяются каждые четверть века.

При этом спрос на рабочую силу растет уже с середины 2016 года, при безработице в 5,2% это может спровоцировать рост зарплат выше производительности труда и, как следствие, рост цен, предупреждал недавно ЦБ. Спрос на рабочую силу будет только расти, но недостаток молодых кадров компенсировать пока нечем.

Рост рождаемости тут не поможет. Дело в том, что новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года.

Источник – newsru.com