ООН обвинила Россию в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

Пытки, внесудебные казни, сексуальное насилия – лишь немногие характеристики жизни в оккупированном Крыму.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного права Крыму, который организация признает оккупированной территорией, сообщает РБК со ссылкой на Доклад управления, который размещен на его официальном сайте.

“Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки и, по крайней мере, одна внесудебная казнь”, — говорится в докладе ООН.

В 2014 году в Крыму законы Украины были заменены законами Российской Федерации “в нарушение обязательства по международному гуманитарному праву уважать существующее законодательство оккупированной территории”, утверждают в ООН. Это привело к произвольному исполнению антиэкстремистского законодательства.

Наиболее пострадавшими от этой практики в ООН называют противников так называемого “референдума” о судьбе аннексированного Крыма, проведенного в марте 2014 года, — журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации Меджлис крымско-татарского народа, которая была признан запрещенной в России в 2016 году.

“Под предлогом борьбы с экстремизмом власти России в Крыму проводили домашние обыски, запугивали и задерживали членов крымско-татарской общины”, — утверждает ООН.

В организации напомнили, что среди сотен сотни задержанных и осужденных- украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в 2014 году. По данным ООН, как минимум три человека из задержанных погибли из-за плохих условий содержания.

ООН приводит в пример также два “задокументированных” инцидента, случившихся в 2016 году, когда проукраинские активисты были вынуждены признаться в совершении террористических преступлений.

“К ним применялись пытки с элементами сексуального насилия”, — говорится в докладе.

Организация заявляет о “принудительном отправлении на психиатрическое лечение политических оппонентов” в Крыму и упоминает 10 подобных случаев пропажи людей.

В ООН отдельно оговаривают, что замена украинских законов на российские повлияла на всех жителей Крыма, а “десяткам тысяч было навязано российское гражданство”. Это, по данным организации, “особенно жестко” сказалось на тех, кто официально отказался от гражданства, госслужащих, которым пришлось отказаться от своего украинского гражданства под угрозой потери работы и крымчанах, которые не смогли получить гражданства и стали иностранцами.

“Вопрос о гражданстве оказал большое влияние на жизнь многих жителей Крыма”, — сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. По его мнению, такие события можно приравнять к “принуждению людей к присяге на верность власти, которую они могут считать враждебной, что запрещено в соответствии с четвертой Женевской конвенцией”.

ООН предлагает России 20 рекомендаций, призывая “исполнять свои обязательства как оккупационной власти и соблюдать права человека в Крыму”.

В свою очередь самоназначенный министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил радиостанции “Говорит Москва”, что реагировать на публикацию на сайте ООН “особо не нужно”, и назвал “ложью” изложенную в докладе информацию.

“Есть отдельные чиновники в международных организациях, для которых надо ввести специальную должность «профессиональный лжец». Они отрабатывают политические заказы определённых интересантов, периодически выкидывают такие лживые заявления, комментарии, доклады, которым на профессиональном международном уровне будет дана нормальная, правильная оценка. Всё, что там написано, — абсолютная ложь. Это попытка в очередной раз выдать желаемое за действительное”, — сказал представитель оккупационных властей.

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после введения на полуостров российского спецназа, захватившего ключевые административные здания на полуострове. 16 марта того же года был проведен так называемый референдум о “присоединении” Крыма к РФ. Итоги мероприятия не были признаны международным сообществом.

Источник – Управление верховного комиссара ООН по правам человека