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Новости

Украина пока не ответила на запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили

Укринформ
25 сентября 2017

В Грузии продолжают ждать экстрадиции из Украины Михаила Саакашвили.

Министерство юстиции еще не получало от Генеральной прокуратуры результаты экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны на выдачу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили
Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам в понедельник.

“Пока мы не получали информации о завершении этой проверки”, – сообщил он.

Напомним, лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили готов к аресту и началу процедуры экстрадиции в Грузию.

Источник – “Укринформ”

Tags: Саакашвили, Украина-Грузия, экстрадиция

© Гуляй Поле

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