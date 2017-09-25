Украина пока не ответила на запрос Грузии об экстрадиции Саакашвили

В Грузии продолжают ждать экстрадиции из Украины Михаила Саакашвили.
Министерство юстиции еще не получало от Генеральной прокуратуры результаты экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны на выдачу экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили
Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко журналистам в понедельник.
“Пока мы не получали информации о завершении этой проверки”, – сообщил он.
Напомним, лишенный украинского гражданства экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили готов к аресту и началу процедуры экстрадиции в Грузию.
Источник – “Укринформ”