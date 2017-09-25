Украина готовит новые иски против России

Россия продолжит отбиваться от исков Украины.

Украина может подать в международные суды дополнительные иски против России.

Об этом сегодня на встрече с представителями Американской торговой палаты заявил министр юстиции Павел Петренко.

“То, что будут дополнительные иски и дополнительные обоснования тех исков, которые уже подали – это факт”, – заявил Петренко.

Министр отметил, что подать единый иск против России технически невозможно, потому что ряд таких дел рассматривается в различных судебных инстанциях, каждая из которых имеет свою процедуру. Речь идет о Международном суде ООН, Европейском суде по правам человека и Международном уголовном суде, которые рассматривают иски о дискриминации украинцев в аннексированном Крыму, потере имущества в Крыму и на Донбассе и тому подобное.

Источник – РБК