Российский генерал погиб в Сирии

Одним высокопоставленным российским офицером в Сирии стало меньше.

Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в воскресенье, 24 сентября, в Сирии во время обстрела боевиками из группировки «Исламское государство».

Валерий Асапов был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела генерал получил смертельное ранение. Он посмертно представлен к высокой государственной награде, заявили в военном ведомстве.

Таким образом, согласно официальным данным Министерства обороны РФ, с начала российской военной операции в Сирии число погибших военнослужащих составило 37 человек.

Напомним, 15 сентября генерал-полковник, командующий российскими ВДВ Андрей Сердюков, получил тяжелые травмы в результате ДТП в Мурманской области. Генерал-полковник Андрей Сердюков является командующим ВДВ РФ с октября 2016 года. Ранее он командовал войсками Южного военного округа и руководил операцией по захвату Крыма весной 2014 года. Именно Сердюков возглавил и реализовал спецоперацию, когда российские военные обеспечили принятие парламентом Крыма решения о проведении незаконного референдума о присоединении к РФ.

Источник – РИА Новости