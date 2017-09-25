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Новости

Роману Сущенко продлили срок содержания под стражей

РИА "Новости"
25 сентября 2017

ФСБ не намерен отпускать на свободу украинского журналиста.

Московский городской суд продлил срок ареста гражданину Украины Роману Сущенко до 30 ноября.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя ФСБ.

«Продлить срок ареста до 14 месяцев, то есть до 30 ноября», − огласила решение судья.

Напомним, собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в «шпионаже». В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Источник – РИА Новости

Tags: суд, Сущенко, фсб

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