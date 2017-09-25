Россия безнадежно отстала от США в космической отрасли

Провалы российского космического проекта признают даже на самом верху власти РФ.

Начиная с 2013 года, Россия резко утратила первенство на рынке запусков орбитальных спутников и, по словам специалистов, больше никогда не вернется к прежним результатам.

Об этом рассказал высокопоставленный источник в космической отрасли РФ.

По словам источника, именно 2013 год стал для России самым удачным с точки зрения заработанных денег на рынке запусков спутников.

В то же время он отмечает, что сейчас ситуация неизменно ухудшается.

“Сегодня можно констатировать, что мы, во-первых, утратили первенство запусков и больше никогда не вернемся к тем результатам, которые у нас были четыре года назад. За это время 8% всех запусков спутников оказалось неудачным по разным причинам: отказ техники, потеря аппаратов или аварии ракет. Во-вторых, мы безнадежно отстали в разработке средств выведения – здесь нас обошли не только США, но и Индия, и Китай”, – рассказал собеседник издания.

Он подчеркнул, что Китай за предыдущие три года разработал восемь новых носителей, а последняя российская разработка датируется 1986 годом.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин признал, что Россия уже никогда не догонит США в космической отрасли.

Источник – “Коммерсант“