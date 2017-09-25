Дурная наследственность россиян

Учите историю — мать вашу. А то так и не узнаете, что было и что еще будет можно.

«Аллея правителей» в Петроверигском переулке Москвы пополнилась бюстами руководителей СССР от Владимира Ленина до Михаила Горбачева. В социальных сетях развернулась очередная дискуссия об уместности увековечивания фигуры Иосифа Сталина.

После появления в столице памятников князю Владимиру и конструктору Калашникову в исполнении нового любимого скульптора (так до конца и не соображу, чьего), я близок к пересмотру своего отношения к творчеству Зураба Церетели. Великан на Москве-реке уже не кажется мне неуместным нагромождением цветных металлов, я даже нахожу в самом монументе и его местоположении известный символизм. Бюсты же советских вождей вообще представляются мне чуть ли не роденовскими творениями, а оспаривать их уместность способен, на мой взгляд, только законченный сноб.

Мой приятель, посетивший вчера «Аллею правителей», стал свидетелем диалога пары молодых людей лет 20 у бюста Михаила Горбачева.

— А это что за чувак? А, стоп, тут написано… Горбачев.

— Это тот, который до Путина был и Союз развалил? А на фига ему вообще памятник? Мой отец говорит, был бы жив, он бы его своими руками…

Мой товарищ не стал обрушать родительский авторитет и травмировать парня новостью о том, что Михаил Сергеевич еще жив, в отличие от Ельцина, который был до Путина и которому бюста тут пока нет. Мало ли, расскажет отцу.

Я ни секунды не сомневаюсь в достоверности этой сцены, поскольку сам регулярно сталкиваюсь с подобными проявлениями осведомленности о великом прошлом нашей многострадальной Родины. Пару лет назад один революционно настроенный хипстер звонил мне из отделения полиции, откуда я его потом вытаскивал.

— Представляешь, у них тут в кабинете висит портрет Троцкого!

— Троцкого? Ты уверен?

— Да, я даже специально у лейтенанта уточнил. Он замялся сначала, правда, а потом подтвердил — Троцкого. Сейчас фотку на телефон скину.

На фотографии, как я и предполагал, оказался портрет Дзержинского. В самом деле, откуда ему знать? «Фриду» смотрел, о Троцком слышал, — уже здорово. Я встречал ровесников, убежденных, что на площади Хошимина тоже Дзержинский стоит. Кстати, о ровесниках. Согласно результатам очередного исследования ВЦИОМ, на вопрос, кого свергли большевики в октябре 1917-го, смогли ответить только 11% россиян. Большинство были убеждены, что свергли царя. В ходе того же опроса 40% тех, кому сейчас около 45 лет, не вспомнили, что главным конкурентом Ельцина на выборах 1996-го был коммунист Зюганов.

Без всякого снобизма или кокетства: я всегда искренне полагал собственные исторические познания относительно поверхностными. Однако по сравнению со «средней температурой по больнице» уже давно ощущаю себя чуть ли не Карамзиным, и сие меня, честно скажу, не воодушевляет. Потому что… Вот вам еще эпизод, сейчас все поймете.

Неделю назад мне позвонил младший товарищ (ему сейчас 29, тоже не мальчик уже). Попросил рассудить. Мы, говорит, в нашей компании схлестнулись на тему: правда ли, в 1990-е по федеральному ТВ можно было без последствий ругать президента России? Я отправил ему пару ссылок на эфиры тогдашнего НТВ, а заодно видео, где вице-премьер Борис Немцов общается с шахтерами, стучащими касками у стен дома правительства с лозунгами типа «Банду Ельцина под суд». Парень перезвонил мне в состоянии близком к шоковому: «Ни фига себе! Это не кино? Так правда было можно?!»

Я вспомнил анекдот про слабоумную девочку, которая, поймав золотую рыбку, озвучила ей три желания: чтобы волосы на груди выросли, уши, как у осла, и еще что-то в этом роде, а потом, когда обалдевшая рыбка сказала, что другие девочки просят сделать их красивыми, богатыми, замуж удачно выйти, искренне удивилась: «А что, можно было?»

Я вот рассказываю сейчас вам все это и вдруг понимаю: у нас, конечно, качественная аудитория, но наверняка и среди вас есть такие, для кого что Троцкий, что Дзержинский, а Сталин — «от сохи до бомбы» и вообще первого астронавта на Луну запустил, и кто, главное, не очень понимает, зачем оно вообще надо — эту историю изучать. Специально таким скажу просто. Вам же невредно знать, были ли у ваших родителей серьезные болезни вроде рака или порока сердца? Просто потому что есть такая штука, как наследственность, и если знать слабости «предков», можно избежать многих проблем в вашей собственной жизни? Так вот, то же самое с историей. Тем более, в канун 100-летия того самого Октября. Короче, учите историю — мать вашу. А то так и не узнаете, что было и что еще будет можно.

Источник – Станислав Кучер, Коммерсант. FM