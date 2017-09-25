Российский оппозиционер: Кремль осознанно поставил во главе Крыма бандита

Столкнувшись с беспомощностью регионалов в Крыму, Кремль сделал ставку на бандита.

Выбирая кандидатуру главы оккупационной администрации Крыма, в Кремле руководствовались не деловыми качествами назначенца, а его способностью управлять толпой. Потому выбор пал на Сергея Аксенова.

Об этом в интервью программе «Гордон» рассказал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он утверждает, что, хотя операцией по захвату полуострова и руководил лично президент России Владимир Путин, но идеологически и стратегически план вторжения в Украину был разработан его помощником Владиславом Сурковым.

«Сурков как человек очень извращенно образованный. Поэтому для него ассоциация с романом «Остров Крым» и фамилия Аксенов в этом контексте − это большой символизм. Это точно играло роль в принятии решения. На самом деле я от него слышал в прямой такой текст, что «изначально бывшие регионалы все крымские сказали, что мы тут сами все сделаем, у нас все под контролем, но потом пришли крымские татары и всех разогнали, и тогда стало понятно, что нам нужны пенсионарии. И мы прибегли к помощи криминала во главе с Аксеновым и Константиновым». Это я цитирую то, что было им сказано», − сказал он.

По его словам, Кремль осознанно поставил бандита во главе оккупированного Крыма, чтобы можно было управлять толпой.

Источник – «112. Украина»