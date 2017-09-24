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Новости

Оккупационная «Прокуратура» признала, что «Водоканал» Севастополя сбрасывает нечистоты в Черное море

"Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура"
24 сентября 2017

Захватникам Крыма безралична экология на захваченном полуострове.

Так называемая Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт сброса сточных вод так называемым ГУПС «Водоканал» в Черное море, реки Черная, Бельбек и Байдарка.

В холе «прокурорской» проверки было установлено, что вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды, а также условий использования водных объектов, предприятием не разработаны в установленном законом порядке нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также  не получены разрешения на их сброс в водные объекты, говорится в сообщении «прокуратуры» Севастополя.

Для устранения нарушений «прокуратура» направила в «суд» исковое заявление о понуждении «Водоканала» разработать нормативы допустимых сбросов и получить предусмотренные законодательством документы.

Источник – “Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура”

Tags: Водоканал, нечистоты, Севастополь

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