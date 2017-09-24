Оккупационная «Прокуратура» признала, что «Водоканал» Севастополя сбрасывает нечистоты в Черное море

Захватникам Крыма безралична экология на захваченном полуострове.

Так называемая Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт сброса сточных вод так называемым ГУПС «Водоканал» в Черное море, реки Черная, Бельбек и Байдарка.

В холе «прокурорской» проверки было установлено, что вопреки требованиям законодательства об охране окружающей среды, а также условий использования водных объектов, предприятием не разработаны в установленном законом порядке нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты, а также не получены разрешения на их сброс в водные объекты, говорится в сообщении «прокуратуры» Севастополя.

Для устранения нарушений «прокуратура» направила в «суд» исковое заявление о понуждении «Водоканала» разработать нормативы допустимых сбросов и получить предусмотренные законодательством документы.

Источник – “Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура”