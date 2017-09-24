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Новости

В США публикуют пособия по противодествию гибридной войне с России

"Новая Газета"
24 сентября 2017

Современная военная стратегия России, считают авторы, нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок.

Американские военные выпустили «Пособие по российскому военному делу нового поколения», которое рассказывает о методах противостояния российским военным в гибридных войнах. Документ появился еще в декабре 2016 года, однако только 18 сентября 2017-го стал доступен для свободного скачивания, на что обратил внимание журнал National Interest.

Авторами 68-ми страничного пособия стали армия США и Группа по асимметричной войне.

За основу анализа действий российских военных авторы взяли ситуацию в Крыму и на юго-востоке Украины. В пособии говорится, что в операциях участвовали подразделения специальных сил (иногда под прикрытием) и небольшие тяжело вооруженные регулярные подразделения, поддерживающие местные сепаратистские группировки.

В книге также опубликованы фотографии российской техники с описанием, которые, по мнению авторов, Россия могла использовать в современных вооруженных конфликтах.

 Современная военная стратегия России, считают авторы, нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок. «Новая цель — это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений», — говорится в руководстве.

Слабыми местами российской армии авторы назвали недостаток мотивации у солдат, формальное тактическое лидерство, а также слабую логистику. «Авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной », — говорится в пособии. При этом отмечается, что в целом российская армия становится более профессиональной.

Авторы пособия рекомендуют военным США тренироваться в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами. При этом отмечают, что в российской армии есть дефицит средств электронной борьбы и авиационной поддержки. В основном эти средства сконцентрированы в Калининграде, Украине и Сирии, считают они.

Источник – “Новая Газета”

Tags: война, пособие, Россия-США

© Гуляй Поле

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