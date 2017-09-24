Русский язык стал транслятором ненависти

Чем меньше будут говорить и писать во всем мире на русском, чем меньше его будут знать дети, тем будет лучше.

Согласно исследованиям, около половины русскоговорящих граждан Германии будут голосовать на выборах за местную партию расистов и ксенофобов, по сути — неонацистов. Это намного больше, чем среди граждан ФРГ, говорящих по-немецки и на любых других языках. Около 80% русскоязычных граждан Эстонии, согласно местным, не подтасованным никаким ВЦИОМом опросам, считают Путина/РФ идеалом политика/государства. Все эти люди живут в ЕС. Похожая ситуация и в других странах мира со значительными русскоязычными сообществами.

Они говорят по-русски и ненавидят, презирают, считают низшими по сравнению с собой всех вокруг — «чёрных», «негров», «узкоглазых», «хохлов», евреев, арабов, турок, крымских татар, латышей, «пиндосов», «пидоров» etc. Они в гораздо большем процентном соотношении, чем остальные сограждане, поддерживают ультраправых, фашистов, национал-популистов. Они так думают, так воспитаны, так — своим примером, смотрением телевизора, ксенофобскими шутками про нерусских — воспитывают детей.

Расскажите мне ещё про русский язык — язык великой культуры. Конечно, культуру никто не отменял. Но давайте будем честны: сейчас на русском языке превалирует не она. Причем русскоязычных ментальных девиантов по всему миру объединяет только язык — не национальность, не имущественный ценз, не гражданство. Русский язык стал транслятором не культуры, а дикости, ненависти и пропагандистских настроек, в итоге приводящих к войне. Стал носителем не гуманизма, а зла, ксенофобии, имперства, шовинизма, практически любой общественной мерзости, какую ни назови. На русском языке идёт трансграничное зомбирование ложью. И именно на русском языке оно эффективнее всего достигает цели.

Можно сколько угодно рефлексировать и патетически восклицать про Пушкина, Чехова etc, и да — я сам, увы, говорю и пишу в основном по-русски. Но я понимаю, что чем меньше на нем будут говорить и писать во всем мире, чем меньше его будут знать дети, тем будет лучше. По крайней мере, в расчёте на ближайшие десятилетия это так. К сожалению, к моему огромному личному сожалению, то, о чем я сейчас говорю, — не вымысел, не передёргивание, не «русофобия», а подтверждённый жизнью и статистикой факт. Который признает каждый, кто не боится смотреть правде в глаза.

Источник – Айдер Муждабаев