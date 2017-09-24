Счет, который россиянам придется заплатить после Путина

Все оплачено вашим будущим. Наслаждайтесь вашим Застоем и запоминайте его детали — вам потом еще детям про «пальмовое масло по 2.20» рассказывать, делая вид, что десятилетия вашей жизни прошли не зря.

9 августа 1999 года Путин был назначен Ельциным и. о. премьер-министра. В этот же день Ельцин в телеобращении провозгласил Путина своим преемником. 16 августа 1999 года Путин был утвержден Думой в должности премьер-министра, став де-факто новым центром власти при полуживом Ельцине. Таким образом, на данный момент Владимир Владимирович Путин по продолжительности пребывания у власти перегнал Брежнева, правившего 18 лет и 27 дней.

Вот с этого — Путин уже правит дольше Брежнева и собирается править еще 6 лет — и следует начинать и заканчивать любой разговор о вечном президенте РФ. Само собой, можно ответить, что да, при Брежневе был застой, а у нас столько событий, разве это застой? Да, застой, потому что и при Брежневе происходило множество событий, которые застою никак не мешали. Была Пражская весна (Украина на наши деньги), был ввод войск в Афганистан (в Сирию), была Олимпиада (Олимпиада), попытки реформ (Кудрин как несостоявшийся Косыгин), массовое строительство «брежневок» («собянинки»), повышение благосостояния и первое сытое поколение («сытые нулевые»). Была даже кризисная Америка с Трампом-Никсоном (доигравшимся до импичмента по, только не смейтесь, шпионскому скандалу) и учения «Запад-81» («Запад-2017»). А также, само собой, война во Вьетнаме с командированными «ихтамнетами» и американскими самолетами, падающими от прямых попаданий самонаводящихся кондиционеров.

Почему же тогда, несмотря на обилие событий, брежневская эпоха называется «застоем»? А потому, что каким советское общество в эти 18 лет вошло, таким же после 18 лет и вышло. Предыдущая эпоха — Оттепель — характеризовалась стремительным развитием культуры и искусства, радикальной трансформацией нравов, фундаментальными изменениями в уставшем от сталинизма обществе. Сталинизм с его массовыми репрессиями и промышленным скачком (а также мировой войной) тоже «застоем» никто не называет. Последовавшая за брежневизмом эпоха — недолгие «гонки на лафетах» с бесплодными попытками сохранить расползающийся брежневский шик, а затем — Перестройка, когда день шел за год. А сам брежневизм — именно что застой, когда вроде 18 лет прошло, вроде чего-то и было, а вроде и вспомнить нечего. США за время Брежнева прошли путь от Линдона Джонсона, пытавшегося построить социалистическое «Великое Общество», до Рональда Рейгана, развернувшего беспощадную борьбу с социализмом, переживали взлеты и падения, сотрясались от протестов и грязных предвыборных кампаний, а в СССР… ну так, «чего-то было», «сидели тихо и ничего не трогали». После чего для разрешения накопившихся проблем и противоречий (а они копятся всегда, в любом обществе, просто в демократических обществах их пытаются решить через выборы и публичную политику) пришлось запускать Перестройку с известным результатом.

И США при Путине пережили плейбоя-саксофониста, христианского фанатика-неокона, негра-социалиста, сейчас вот у них карикатурный нувориш (и массовые протесты, как при Линдоне Джонсоне — опять хотят разрешить накопившиеся претензии без краха государственности, хитренькие!), а у нас… «Так, было чего-то», «майские указы». При этом противоречия копятся и копятся на всех фронтах, от внутреннего (Кадыров) и внешнего (Украина) до финансового (эпидемия санаций банков) и культурного (про реархаизацию можно отдельную статью писать), и все это на фоне набирающей силу Третьей Промышленной Революции (от дронов до биткоинов), которая сама по себе — масштабный кризис для всех сфер жизни, от секса до войны.

Мы живем в стране остановившегося времени. Мы живем в новом Застое. Мы живем при новом Брежневе, который, в свою очередь, у власти пережил уже старого Брежнева. Мы словно в пузыре, где реальность застыла (или, точнее, где реальность движется в сло-мо, как сквозь кисель). И когда этот пузырь лопнет — а любой Застой рано или поздно заканчивается — все замороженные проблемы вскроются, и нам, и вам, и особенно вам, фанаты Путина, у которых «и так все нормально», придется платить по всем счетам сразу.

— За бесконтрольную миграцию и замещение русского населения кавказцами и среднеазитами.

— За сдачу всех позиций даже в ближайшем зарубежье, солдаты НАТО на Украине, мятежный Лукашенко, переход Казахстана на латиницу, китайская Средняя Азия, новые базы в Прибалтике, могу перечислять до вечера.

— За сырьевую экономику (совсем забыл — помимо прочего, при первом Брежневе многократно выросла зависимость СССР от цен на нефть. «Не будь нефти Самотлора, жизнь заставила бы начать перестройку экономики еще лет 10–15 назад» — сказано на совещании Госплана в 1987 году. Второго Брежнева нефть пока милует).

— За уничтожение малого и среднего бизнеса с сужением экономики до 100 корпораций-гигантов (большинство из них, само собой, государственные), ставших реальными хозяевами страны.

— За пренебрежение инфраструктурой и пиар-проекты вместо нудной негламурной ежедневной работы (за последние 10 лет в год вводится в среднем 2 тысячи километров новых дорог — в 8 раз ниже, чем в РСФСР, в два раза ниже, чем в 2000 году).

— За аферу с будущим стариков и всех нас в виде бесконечных танцев с ПФР, 3 ТРИЛЛИОНА рублей трансфертов из федерального бюджета, и каждый год на покрытие дефицита нужно все больше.

— За антинациональную политику и попытки заменить русских — россиянами, Россию — РФ, русскую культуру и русскую историю — культом Великой Победы и учебниками про «многонациональное государство «Московская Русь».

— За борьбу с интернетом и высокими технологиями, когда все наши технологические лидеры — от Бутерина до Дурова — дают интервью из-за границы (да, Бутерин сам не уезжал из России, уехал его отец, программист), а выпускники «Сколково» первым делом пытаются продать проект в Долине.

— За вывод национальных богатств в офшоры имени Ролдугина (лидер по прямым инвестициям в РФ: остров-герой Кипр), когда страна принадлежит в буквальном смысле слова неизвестно кому. Страна Неизвестных Отцов (но иногда все-таки становящихся известными жен и детей).

— За поощрение эмиграции и политику «Не нравится — вали!» вместо «Не нравится — давай исправим вместе!»

— За подмену всех общественных институтов пиаром, пиаром, пиаром и жестким разгоном всего, что не пиар.

— За подмену всех государственных институтов Путиным.

— За создание нового среднего класса из бюджетников и силовиков, которые в реальной жизни (когда нет кассы, где два раза в месяц стабильно выдают деньги) никогда не жили и не знают, как жить. Класс не созидающих, но проедающих.

— За архаизацию и одремучивание населения, когда мы докатились до русских мусульман и православных террористов. Отдельно — за насаждение комплекса выученной беспомощности, «вот приедет Путин — Путин нас рассудит».

— За профанацию науки, разгон РАН и уничтожение ученых как влиятельной социально-политической прослойки. РАН не нужна, нужна РАЕН.

— За всесилие спецслужб, которые рулят всем, от экономики (институт «прикомандированных сотрудников») и межнациональных отношений (ФАДН с Бариновым) до новейших технологий (пакет Яровой) и политики (список губернаторов-фсбшников), но отвечают лишь перед старшими по званию.

— За уничтожение политики и превращение населения в маленьких слепых котят с самыми дикими представлениями о демократии и государственных институтах, как в конце 80-х. Опыт участия в выборах у большинства нынче снова как после 70 лет советской власти.

— За тотальную коррупцию, цинизм и аморальность, подаваемые в качестве нормы (при этом от морализаторства в госпрессе уши вянут).

— За уничтожение свободной прессы и профессии журналиста, и особо злую вендетту против расследовательской журналистики.

— За безумные законы, одним своим существованием высмеивающие само понятие «закона».

— За борьбу с профилактикой СПИДа (борьба с раздачей презервативов и шприцев) и героиновой наркомании (запрет метадона).

— За разгон иностранных НКО, 99% которых не лезли в политику, но помогали проклятым и забытым.

— За потерянную молодежь, которая в лучшем случае идет к Навальному, а в худшем — в АУЕ (мечта стать чиновником — где-то посредине).

— За переписывание истории, азиатизацию культуры и осовечивание общества.

— За слезы детей Луганска, за слезы детей Донецка, за слезы сгоревших в Одессе, за слезы преданных и брошенных в Мариуполе, Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Херсоне… Киеве.

— За слезы посаженных или вынужденных бежать в Казахстане, Белоруссии, Молдавии.

— За слезы сотен тысяч русских Туркменистана, проданных за туркменский газ (вопрос двойного гражданства).

— За слезы миллионов русских Средней Азии и Прибалтики, целиком отданных на милость местных националистов и диктаторов.

— За слезы русских беженцев, так и легших безмолвно в фундамент русско-чеченской дружбы.

— За мертвого Мозгового.

— За мертвого Моторолу.

— За мертвого Буданова.

— За мертвого Агафонова, убийца которого успешно продолжил спортивную карьеру и Песков делал с ним селфи.

— За мертвого Немцова.

— За мертвого Базылева.

— За посаженного Тесака и всех его друзей, и отдельно — за 19-летнюю Елизавету Симонову.

— За Квачкова, Аракчеева, Худякова и Ульмана.

— За все 282-е, когда-либо вынесенные в РФ, и отдельно — за 282-ю Крылову с «пора кончать с этой странной экономической моделью».

— За 99,6% обвинительных приговоров в судах.

— За каждую «профилактическую беседу» в органах.

— За каждый обыск у тех, кто лишь выражал свое мнение.

— За каждый заблокированный сайт.

— За каждый перенесенный митинг, каждое отмененное шествие, каждое мероприятие-спойлер с нашистами, превращавшими саму идею общественно-политической деятельности в травестию.

— За «Селигер», Анастасию Корчевскую, сайт Лайф.ру, Кристину Потупчик и «Разойдитесь, граждане, вы мешаете проходу граждан!»

— За каждый комментарий и пост, написанные по заказу и на деньги Кремля.

— За каждый комментарий и пост, написанные по заказу и на деньги Пригожина.

— За каждый портрет Дзержинского на каждой государственной стене, за каждое извинение в инстаграме Кадырова, за каждое ведро говна в ток-шоу на федеральном канале, за каждый автобус бюджетников в день выборов и каждый автобус ОМОНа в день после выборов, за каждый издыхающий моногород, каждую закрывшуюся сельскую больницу, каждый бонус топ-менеджерам «Роснефти», каждого таджикского дворника, каждую узбекскую няню, каждого киргизского повара, каждую «Прямую линию» и каждую «Большую пресс-конференцию», за каждый факультет теологии и каждую ворованную диссертацию, за каждый демотиватор из вконтакта в «Федеральном списке экстремистских материалов», за каждого прекратившего деятельность ИП и каждое ликвидированное ООО, за каждый автомат с «Боярышником», за каждый шприц с «крокодилом», за каждого неусыновленного сироту, за каждый отмененный фильм и каждый отмененный спектакль, каждую выломанную коллекторами дверь, за каждую Мару Багдасарян, каждую Лизу Пескову, каждую Елену Васильеву, каждую Кущевку, каждое Бирюлево, каждое Пугачево, каждую Кондопогу, каждую Сагру, за каждую амнистию вернувшимся из Сирии, каждую мечеть в центральной России, каждый кредит Венесуэле, каждый кредит Киргизии, каждый кредит Белоруссии, и отдельно — за каждый рубль из 7800 рублей минимального размера оплаты труда…

…придется платить.

Платить нам с вами. Платить кровью, платить слезами, платить лишениями и страданиями. Платить, как все 90-е наши родители расплачивались за каждое заседание ЦК КПСС и каждый пионерский значок с Лениным. Платить намного горше — потому что тогда их хотя бы грела мечта о свободе (и свобода), а мы с вами уже будем знать, что расплатившись за каждого Брежнева и каждого Путина, выхаркав выбитыми зубами за каждый из 18 годов правления бровеносца, перетаскав на себе тюки с китайским ширпортребом за каждого члена КПСС, высидев в немом горе на рабочем месте в остановившимся заводе за каждый произнесенный лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», продав обручальные кольца и украшения жены за каждого безвольного старика в Политбюро, подравшись в очереди в собесе за наши войска в Афганистане и кутаясь в пальто в квартире с отключенным отоплением за каждого из 480 000 сотрудников Комитета Государственной Безопасности…

…по итогу ты не получишь ни нормальной страны, ни даже пусть и нищей, но свободы. По итогу ты получишь всю ту же самодовольную улыбающуюся сволочь, только в сто раз обнаглевшую. Тех же полковников и генералов — только теперь они даже перед КПСС не отчитываются. Те же партийные рыла — только они теперь даже про коммунизм ленятся задвигать. Тех же нацменов — только теперь диаспоры и право не быть советскими людьми у них совершенно официально. То же бесправие — только не во имя гонки с Америкой и грядущего царства рабочих и крестьян, а просто так. Тех же сидевших на распилах ледяных коровьих туш директоров магазинов — только теперь они пилят гостендеры и госконтракты. Те же пищалки и глушилки — теперь они называются «блокировками». Все то же население, добровольно-вынужденно верящее в триумф коммунизма, потому что проблемы на работе никому не нужны, и лучше чуть подсогнуть спину, не стоит связываться, зачем.

Зато по итогу ты получишь всю ту же бездарно-бессмысленную, бесполезную, паразитическую, разжиревшую на государственных харчах сияющую от осознания собственной правоты сволочь, которая ни гвоздя в жизни не забила, но лезет, лезет, лезет, лезет, лезет поучать, наставлять, решать что такое хорошо и что такое плохо, как надо жить, как не надо жить, кто патриот и кто враг, что такое духовности и где границы дозволенного — не потому, что эта сволочь смогла превратить воду в вино или перед этим 20 лет проповедывала птицам и зверям, о нет. Исключительно потому, что грузные тетки-учительницы нарисовали этой сволочи сколько-то там процентов на выборах.

А всевозможные политологи, эксперты, попы и прочие общественные активисты, впрочем, даже рисованием выборных процентов не заморачиваются. Комсомольцы, бл…дь, …баные. Дружинники. Мрази.

Поэтому в этот раз, зная, чем все обычно заканчивается, расплачиваться по накопленным Брежневым 2.0 долгам будет особенно тяжко.

Но выбора нет. Бессмертие пока что не изобрели, а значит «после Путина» с расплатой по счетам Путина неизбежно. Надеюсь, вам нравится ваш парк «Зарядье», ваша зарплата в 20 тысяч рублей, ваша хрущевка в ипотеку на 20 лет, ваш отдых в Турции раз в два года, ваш телефон на «андроиде» и ваш гардероб, удачно купленный на «Али Экспресс».

Потому что все это оплачено вашим будущим. Наслаждайтесь вашим Застоем и запоминайте его детали — вам потом еще детям про «пальмовое масло по 2.20» рассказывать, делая вид, что десятилетия вашей жизни прошли не зря.

Источник – Егор Погром, “Спутник и погром”