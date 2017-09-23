Волкеру позвонил лже-Турчинов

Пранкеры, разыгрывающие политиков, работают под прикрытием ФСБ, считают в СНБО.

Российский пранкер, выдававший себя за секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, 22 сентября пытался поговорить со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как сообщается на , американский дипломат понял, что разговаривает не с секретарем СНБО.

“В последнее время подобные провокации со стороны пранкеров, которые работают под крышей российских спецслужб, участились. Их цель – попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене”, – говорится в сообщении.

В августе так называемые российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексусом) от имени Турчинова говорили с генеральным директором предприятия “Южмаш” Сергеем Войтом.

После этого российские СМИ, исказив суть разговора, заявили, будто бы Войт признался в сотрудничестве с Северной Кореей. Гендиректор сказал, что “Южмаш” только выходит на азиатский региональный космический рынок и налаживает сотрудничество с Кореей, имея в виду Южную Корею. Российские СМИ заявили, что речь шла о КНДР.

Сайт Турчинова