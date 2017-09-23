Главная цель Москвы – снятие санкций

Миротворческий контингент ООН на Донбассе без вывода российских войск и без последующего уничтожения/ареста боевиков ЛДНР — это рецепт победы Кремля.

Таким образом, Порошенко должен настаивать не просто на размещении “голубых касок” по всей территории Донбасса вплоть до границы, а на одновременном выполнении Москвой минских соглашений как условии для миротворческой операции. Более того, утром “деньги” (вывод войск РФ), вечером — “стулья” (“голубые каски”). И никак иначе. В противном случае конфликт будет заморожен на десятилетия, ведь “каски”, преждевременно дислоцированные на оккупированном Донбассе, лишь усложнят для Киева задачу по ликвидации российско-сепаратистских сил в регионе.

И не надейтесь на смену власти в Кремле. Даже условный Навальный никогда просто так не отдаст Крым (о чем однажды сказал Милов), не говоря уже о прямых преемниках Путина. Российские государственные институты давно разрушены, поэтому нельзя ожидать, что оккупация прекратится по внутриполитическим причинам. Вовсе нет. Мировому сообществу еще многие десятилетия придется оказывать давление на Москву и контролировать ее поведение, не ослабляя хватку — и может быть тогда мы (вернее, наши дети и внуки) дождемся созревания такой системы в РФ, которая сама будет блокировать попытки первых лиц устраивать внешнеполитические авантюры.

А пока следует понять одно: с Россией нельзя договариваться и пытаться заглядывать в глаза ее президентам, выискивая там “душу” и прочие метафизические субстанции. Россию надо принуждать к выполнению норм международного права и подписанных ею документов.

И не надо забывать о том, что главная цель Москвы сейчас — снятие санкций (которые, уж поверьте, действительно убивают ее экономику: взгляните на те же “Открытие” и “Бинбанк”). Ради этого кремлевский волк готов какое-то время прикидываться кастрированным бараном и всячески добиваться того, чтобы его перестали считать стороной конфликта на Донбассе. Миротворцы Кремлю нужны лишь для легитимизации себя как арбитра конфликта. Киеву миротворцы нужны ровно для противоположной цели — нейтрализации российской угрозы. Если миротворцы придут на Донбасс, а кремлевские боевики там останутся, то Москва сохранит фактическое влияние на Восток Украины, а надежды на признание ее в качестве официальной стороны конфликта будут похоронены.

Не думаю, что украинский народ согласится с таким исходом войны, которая отняла у него уже много тысяч жизней, лишила огромных инвестиционных потоков и мешает вступить в ЕС и НАТО.

Источник – Александр Кушнарь