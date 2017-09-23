Пока Россия является агрессором, у ее представителей нет права оценивать Украину

Россия в настоящее время не имеет морального права комментировать события в Украине.

Украинская делегация на Генассамблее ООН посоветовала России сначала прекратить агрессию, вернуть Крым и убраться с Донбасса, чтобы иметь хотя бы моральное право комментировать ситуацию в Украине на международной арене.

Соответствующее заявление делегации, текст которого получил в свое распоряжение Укринформ, было озвучено на заседании Генассамблеи накануне, в ответ на выступление главы МИД России Сергея Лаврова.

“Россия четко и ясно признана ООН государством-оккупантом части украинской территории и, как следствие, стороной конфликта. Признана Генеральной Ассамблеей – высшим представительным органом Организации Объединенных Наций”, – отмечается в заявлении.

За это агрессор заслуживает соответствующее отношение международного сообщества.

“В конце концов, последнее, что нужно Генеральной Ассамблеи – это вступать с агрессором в полемику”, – подчеркивается в документе.

Это означает, что “как оккупационная держава и сторона конфликта Россия не имеет ни законного, ни морального права высказываться в отношении Украины в этом зале, по крайней мере, пока она не вернет Крым Украине, не покинет территорию Донбасса и не заплатит сполна за свою агрессию”.

Украинская делегация таким образом отреагировала на ряд высказываний Сергея Лаврова, который неоднократно во время своих выступлений в ООН пытался обвинить Киев в “новых вивертах”, нарушениях Минских соглашений, а Запад – в протекторате. Кроме того, Лавров пытался и в дальнейшем навязывать международному сообществу мнение, что в Киеве захватили власть “ультра-радикалы”, а конфликт на Донбассе является “внутриукраинским”.

Источник – “Укринформ”