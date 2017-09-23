Жалейте Россию

Есть такое чувство неприятное — жалость. Примерно так стоит относиться к РФ.

Российский вопрос, особенно его эмоциональная сторона, стал в нашей стране одним из самых острых и дискуссионных. К РФ у нас относится кто с презрением, кто с обожанием, кто с яростью, а кто с симпатией, но в любом случае эти эмоции необычайно сильные и яркие. А поскольку в нашем обществе огромная тяга к полемике и взаимным срачам, то одного упоминания РФ хватает для всплеска разноплановых мнений. Такой накал отбирает множество внутренних сил и притупляет реакцию на более насущные проблемы, что в наших условиях, когда «сливы Мариуполя» чередуются с «прорывом грузина» не есть хорошо. Чтобы адекватно воспринимать действительность, нужно держать голову холодной, а эмоциональные позывы не должны отвлекать. С этим тяжело справиться, так как любовь и злость — это одни из самых убойных чувств. Поэтому рекомендую перестать болезненно воспринимать проблему существования РФ в нынешнем образе, а просто начать её жалеть. Да-да, именно жалеть.

Несмотря на показную «мосчь» и истеричное победобесие, нынешняя Россия представляет собой жалкое зрелище, причём на фоне не только лучших современных стран, но и своих предшественниц — Российской империи и СССР. Недаром одним из основных приоритетов её внешней политики является создание своего яркого и красочного имиджа сильной и успешной страны с сильнейшим упором на эмоции, которые должны замаскировать реальное положение дел. Ведь если внимательнее присмотреться, то станет очевидным, что большинство поводов для гордости простого россиянина просто испаряются «як роса на сонці» под напором реальности.

Чем гордится «пересічний» россиянин? Прежде всего, эпохой СССР, вызывающей ассоциацию с периодом, когда «все боялись, а значит уважали», восхитительным вкусом мороженого, небывалой индустриализацией, лучшим оружием и, естественно, войной. Развал СССР он воспринимает с чувствами «пересічного» немца 20–30-х годов прошлого века по поводу проигрыша Германии. Поэтому после такого «предательства» и обострённого чувства реваншизма они полюбили современную Россию Путина, который должен, в их понимании, возродить славу прошлого. Вот только осознают ли они тут возможную реальность, к которой так настойчиво стремятся? Думаю, нет, поэтому и начинаю их жалеть. Вспомним несколько причин для этого из их «Золотого века» — СССР.

Индустриализация. Даже если забыть, что она проводилась в основном за деньги от продажи зерна (то есть, голодной смерти миллионов) и силами практически бесправных «граждан» (с теми же последствиями). Мало кто знает, что практически все большие известные индустриальные проекты 20–30-х годов были, внезапно, зарубежными. Именно зарубежные инженеры и конструкторы проектировали и руководили мегастройками того периода. Днепрогэс, Госпром, Сталинградский и Харьковский тракторные, АЗЛК и Горьковский автозавод, Магнитка, и это только те, что на слуху. Одна только компания Albert Kahn Inc приложила руку к созданию практически 500 предприятий на территории СССР. В то же время тысячи зарубежных специалистов обучали аборигенов с переменным успехом, как не ломать в первый же день дорогое западное оборудование (тоже закупленное за зерно) и почему в администрации горного рудника должны работать 5 человек, а не 150. В своих воспоминаниях зарубежные специалисты с ужасом вспоминают советскую бюрократию, безответственность и атмосферу тотального страха перед государством. Советское руководство только обеспечило всё это бесплатной рабочей силой, а когда её стало не хватать, настал черед коллективизации и «принуждению к оседлости» среднеазиатских народов-кочевников. Если с коллективизацией у нас все достаточно знакомы, то о «принуждении» большинство даже не слышало. Для справки: партия насильно загнала казахский, кыргызский и другие кочевые народы в колхозы, города, на заводы, отобрав при этом их стада и полностью разрушив их представления о мире. Практически все эти люди, которых направляли в промышленность, за всю жизнь не видели металлических изделий или механизмов. Власть использовала людей исключительно как ресурс, причем малоценный. Словом, если советской индустриализацией и есть кому гордится, то это американцам, немцам и французам, а к советским людям можно испытывать только жалость.

Советская промышленность. Многие с ностальгией вспоминают вкус советских продуктов, однако мало кто знает, откуда взялись эти технологии. Напомним, что одна только делегация Микояна в 1936 году закупила в США десятки технологий в этой сфере, которые и использовались СССР до самого распада. Это и конвейеры для консервов, и оборудование для соков, и промышленные холодильники, и фабрики по производству бисквитов, сухарей, колбас, майонеза, конфет, хлопьев, шампанского и даже хлеба. Словом, практически всё, что ел советский житель до 90-х годов, было родом из американских 30-х. Даже технологии производства легендарного мороженого были закуплены за рубежом. Все бытовые приборы (пылесосы, магнитолы, стиральные машинки и магнитофоны) были более-менее качественными копиями западных. Практически весь советский автопром тоже был плагиатом устаревших западных образцов. Да-да, СССР на западных станках на спроектированных западными конструкторскими бюро заводах по западным технологиям после обучения западными специалистами умудрялся всё-таки что-то производить, причём чаще всего продукцию худшую, чем оригинал.

Военпром. В то время как люди умирали от голода, СССР клеил танчики. В то время как постоянно был дефицит легпрома и бытовых приборов, СССР клеил самолётики. В то время как основной статьёй внешней торговли стала продажа сырья, СССР клеил кораблики. Когда после распада Союза всё это клеить стало не нужно, оказалось, что промышленность, кроме убогости, за небольшим исключением, ничего выпускать не может. Страна слепила сотни тысяч единиц бронетехники, но не смогла осилить кондиционеры. Вспомните, когда вы услышали о микроволновках, кондиционерах и пылесосах, когда у вас появился цветной телевизор и работоспособный магнитофон, в общем, всё то, что было привычным для западного обывателя середины ХХ века.

Такой список можно продолжать ещё долго, но результат будет идентичный — жалость. Однако всё это дела минувшие, а что же можно жалеть у современной РФ? Ведь, казалось бы, хотя их обетованный «Золотой век» и состоит исключительно из мифов и убогости, однако современная ситуация не настолько критическая? На самом деле сейчас дела обстоят ещё хуже.

Россия не смогла за период дорогой нефти построить у себя нормальные промышленность и сферу услуг, несмотря на кажущийся капитализм и открытость для инвестиций. Она стремительно теряет друзей (даже купленных), приобретает врагов и ещё сильнее отстаёт технологически. Как мне кажется, РФ попала в заколдованный круг. Теряя влияние, она становится всё более агрессивной, агрессия отпугивает и изолирует Россию, в результате чего она теряет влияние. Это всё усугубляется тем, что все ключевые посты во всех сферах заняты представителями одной политической силы, в то время как оппозиция де-факто запрещена не только вне партии, но даже внутри. В результате растёт когорта «подпевал» и исчезает любая инициативность и конструктивность. Молодёжь это видит и стремительно подстраивается под такую действительность.

Для успеха в современном мире, будь то государство или коммерческая компания, для развития нужно немало оригинальности и инициативы. Российская система с безропотными чиновниками на всех ключевых и не только должностях, демотивированными специалистами и общественным порицанием любой инициативы ведет к «стабильности» и безусловной деградации всех сфер жизни.

Если же учитывать усиливающуюся тенденцию к возрастанию роли и влияния полиции на жизнь РФ, то можно смело ожидать, что ситуация будет стремительно ухудшаться. Поясняю: больше полиции генерируют больше докладов о подозрительных действиях и больше уголовных дел, больше дел и расследований приводят к ещё большей демотивации инициативных людей. Это приводит к деградации всех сфер деятельности, а значит, с точки зрения силовиков, активнее работает «пятая колонна» и «агенты ЦРУ», что ведёт к еще большей роли спецслужб и новому витку спирали, но уже на более жёстком уровне.

Украина едва не пошла по такому же пути, однако у нас хватило сил, чтобы этого избежать. Пока это незаметно, особенно изнутри, однако чем дальше, тем больше будут бросаться в глаза отличия. Если не сдадимся или в очередной раз не купимся на междоусобицу, то мы обречены на успех, а РФ в данной ситуации обречена на деградацию и самоизоляцию.

Не бойтесь России, не обожайте Россию, не злитесь на Россию. Жалейте Россию, она хронически больна и, скорее всего, мы её скоро потеряем. Жалейте, но не теряйте бдительности. Никто не может нас победить, кроме нас самих. Никто не может разрушить РФ сильнее, чем она сама.

Источник – Виктор Трегубов, “Петр и Мазепа”