Мертвые судят живых

Процессы над Чийгозом и Умеровым – это, конечно, не суд над конкретными людьми. Это процесс над Меджлисом.

В глазах российских властей и их ставленников в оккупированном Крыму Меджлис – одна из главных мишеней. Без его полного уничтожения оккупация не будет выглядеть полноценной.

Орган, избранный народом, а не назначенный сверху, как какая-нибудь Госдума или «Госсовет Крыма». Структура, самим фактом своего существования разоблачающая на скорую руку скроенный миф «русского Крыма», не позволяющая одним росчерком пропагандистского пера перечеркнуть столетия подлинной истории полуострова и замолчать отвратительные преступления Российской империи и Советского Союза.

Меджлис не может не быть ненавистен шовинистам. Шовинистам в Кремле. Шовинистам в Крыму. Казалось бы, объявили Меджлис экстремистским, запретили – руками «нового русского чуда», экстравагантной Поклонской, теперь уже активной во всероссийском масштабе, – чего же боле? Но в Москве понимают, что Меджлис – это люди. И это доверие. Людей нужно запугать. Доверие – уничтожить. Ничего другого российский империализм никогда не умел делать.

И когда выдавливал крымских татар с Родины, освобождая место для перекати-поля, и когда запрещал языки народов империи, и когда глумился над созидателями новых культур – это всегда была только грубая сила. Ничего другого.

Если бы то, что мы наблюдаем в Крыму, происходило лет 100-150 назад, мы ничему бы не удивлялись. Тарас Шевченко блестяще описал эту стратегию на страницах «Кавказа» – на всех языках все молчит. Что изменилось-то? Вот в том-то и ужас, что ничего.

Трагедия в том, что мы имеем дело не просто с агрессией. Мы имеем дело с прошлым. Люди, которые оккупировали Крым, которые руководят Россией и которые их поддерживают, с цивилизационной точки зрения давно умерли, превратились в прах. Вот только у этого праха есть атомная бомба, современное оружие и телевидение. И он судит живых.

Источник – Виталий Портников, “Крым.Реалии”