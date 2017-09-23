“Русский киборг”. Почему про украинцев мало знают в мире

Многие западные компании до сих пор не видят разницы между украинцами и русскими.

“Привет, Apple. Вам пишет киборг из России …”, – такими словами начинается промо-ролик Apple Watch Series 3. Украинских киборгов такой пассаж возмутил до глубины души. Они записали видеообращение к компании Apple и попросили убрать из рекламного ролика упоминание о “русском киборге”. Кстати, на следующий день после появления ролик таинственным образом исчез – “ДС” с трудом удалось найти его в сети.

Впрочем, мировой гигант вряд ли ринется переделывать видео – компания признала, что разрекламированные “российским киборгом” Apple Watch 3 могут испытывать проблемы с сетевым соединением. К тому же, после презентации новой линейки товаров 12 сентября акции компании упали с дневного максимума $163,54 за акцию до $159,51. Да еще и слухи о том, что Apple может столкнуться с проблемой, связанной с поставками iPhone 8, не стихают – компания начала выпуск смартфонов с месячным опозданием. Одним словом, на фоне финансовых и производственных проблем история с киборгами для Apple – мелкое недоразумение.

А вот для украинцев “российский киборг” – повод задуматься не так над зловредным Apple, как над тем, почему нас до сих пор воспринимают как придаток России. Ведь, положив руку на сердце, львиная доля заграничных граждан ничего не знает об Украине, а если и знает, то зачастую относит нашу страну к обломкам СССР, которые все еще пребывают в орбите влияния Москвы. За примерами далеко ходить не надо: множество людей в Европе услышав, что турист из Украины, попытаются сказать “привет” и “спасибо”. И будут искренне недоумевать, если им указать на то, что в Украине говорят на украинском и эти слова звучат на нем совсем не так.

Да, мы всячески пытаемся доказать миру, что Украина – это отдельная страна со своими традициями, языком, культурой, ментальностью в конце концов. Но процент тех, кто обладает о нашей стране достоверной информацией, в мировом масштабе невелик. И причин здесь несколько. В первую очередь, конечно, речь идет о недостаточных усилиях власти по позиционированию нашей страны на международной арене. На грабли в вышиванках и шароварах наши чиновники наступают с завидной регулярностью: почти в каждой стратегии продвижения бренда “Украина” за последние лет десять речь идет о том, что мы современная технологическая страна, а на заднем плане при этом маячат глечики, веночки и усы Тараса Шевченко. Ну то есть Гарнюня и Спрытко – наше все.

Но, как говорится в анекдоте, “так ты слона не продашь”. Речь вовсе не идет о том, чтобы забывать о своих корнях – просто в глобальном мире вышитая сорочка не означает ровным счетом ничего. В конце концов, многие народности мира украшали свою одежду вышивкой, а современные украинские вышиванки по большей части утратили свое сакральное значение – орнаменты на них вышиваются для красоты, без скрытых смыслов, которые всегда несли древние узоры. Национальные особенности можно успешно конвертировать в формат, который будет интересен за границей. Группы “ДахаБраха” и Onuka – лучший тому пример. Но таких примеров единицы и для миллионов людей во всем мире Украина ассоциируется с братьями Кличко и Андреем Шевченко. А дальше – медведи, Сибирь, “привет”.

Винить иностранцев в предвзятом отношении к украинцам не стоит. Мы ведь тоже не особо разбираемся в том, какая разница между суннитами и шиитами, зачем каталонцам референдум и с чего это Великобритания вдруг решила хлопнуть дверью и уйти из ЕС. Стоит ли требовать, чтобы маркетологи Apple знали, почему киборгами можно называть только украинских солдат? Ведь, как ни крути, слово это в мировом масштабе охватывает куда большее количество людей, чем наши ветераны АТО. И то, что наши бойцы записали ролик, в котором объяснили разницу, это круто. И таких роликов должно быть больше. И они должны быть красочными и эмоциональными. Так, чтобы зацепить зрителя, слушателя, собеседника. Чтобы Украина наконец-то превратилась из Terra Incognita в страну, о которой интересно что-то узнавать.

Путь к тому, чтобы Украина стояла особняком на карте мира, еще долгий. Сталкиваться с тем, что о нас почти ничего не знают, украинцам придется еще не один год. И от каждого из нас напрямую зависит имидж страны.

Кстати, официального представительства Apple в Украине до сих пор нет. Зато на следующей неделе в Киев с лекцией приедет основатель компании Стив Возняк. Как говорят, вода камень точит.

Источник – Ольга Мацко, “Деловая столица”