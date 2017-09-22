Российский офицер погиб в Сирии

Минобороны не сообщил о гибели своего офицера в Сирии.

В Сирии 2 августа погиб капитан Курбан Касумов, служивший в спецназе ГРУ России.

Об этом сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Информация о смерти капитана спецназа ГРУ появилась в паблике “Герои России” 21 сентября. Пост о смерти Касумова сопровождается, в числе прочего, фотографиями его наград и установленного на могиле памятника. Среди наград – медаль “За освобождение Пальмиры”, бой в этом городе на территории Сирии изображен и на обратной стороне надгробья Касумова.

CIT со ссылкой на данные из открытых источников сообщает, что Касумов служил в Третьей отдельной гвардейской бригаде особого назначения, базирующейся в Тольятти (в/ч 21208).

Официально о гибели Касумова Минобороны РФ не объявляло.

Напомним, что Минобороны России, по состоянию на начало сентября, признало гибель в Сирии 36 российских военнослужащих.

Источник – Conflict Intelligence Team (CIT)