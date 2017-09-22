Минкульт огласил список нежелательных в Украине деятелей культуры

Минкульт Украины опубликовал список нежелательных лиц.

По представлению Службы безопасности Украины Министерство культуры внесло 27 человек в дополнительный перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствует приказ Минкульта №921 от 20 сентября.

В список попали певцы: Надежда Бабкина; Егор Булаткин (Егор Крид), Иван Демьян, Павел Кравцов (Кравц), Натан Мировый (Natan), Стас Пьеха, Ирина Тюрина (Ирина Нельсон), Александр Медведев (Шура), Вадим Новик (Билли Новик), Давид Нуриев (Птаха), Валерий Юрин.

Актеры: Станислав Говорухин, Людмила Чурсина, Алексей Панин, Дмитрий Певцов, Вера Кузьмина, Василий Лановой, Андрей Мерзликин, Александр Василевский.

Также в перечень внесли актера Стивена Сигала, сербского кинорежиссера Эмира Кустурицу, российских режиссера Евгения Гришковца, художника и скульптора Зураба Церетели, артиста балета Николая Цискаридзе, оперную певицу Ирину Богачеву и видеоблогера Руслана Вихлянцева (Руслана Усачева).

Источник – «Интерфакс»