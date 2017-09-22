«Сбербанк России» сокращает свое присутствие в Европе

Давление санкций на российские банки приводит к тому, что приходится урезать зарубежные сети.

Российский «Сбербанк» намерен ограничить свою зарубежную сеть.

Об этом заявил руководитель банка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе − из ряда стран мы будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис», − отметил он.

Он признал, что «под санкциями в Европе работать чрезвычайно трудно».

Однако, Греф не уточнил, о каких странах идет речь.

Источник – Эспрессо.TV.