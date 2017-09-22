“Запад-2017” – только прикрытие масштабных операций России

“Запад-217” закончились. Радоваться рано.

Об этом в эфире канала “1+1” заявил представитель ГУ разведки Министерство обороны Украины Вадим Скибицкий.

“По оценкам военной разведки учения избранные, как прикрытие более широких мероприятий оперативной подготовки. Происходит наращивание сухопутной группировки, проводится проверка системы управления и контроля Вооруженными силами Российской Федерации на западном направлении”, – заявил Скибицкий.

Кроме того, он отметил, что сейчас активно прорабатывается вопрос создания противовоздушной обороны, а также проводится отработка элементов применение стратегического ядерного оружия. Он добавил, что если взять в комплексе, то все эти учения проходят по единому замыслу и они направлены именно на подготовку к стратегической операции на европейском театре войны.

Источник – РБК