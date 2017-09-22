Николая Семену приговорили к двум с половиной годам условно

Крымскому журналисту оккупанты запретили писать.

В пятницу, 22 сентября, так называемый Железнодорожный районный суд Симферополя огласил «приговор» крымскому журналисту Николаю Семене.

Оккупанты признали Семену виновным в публичных призывах к нарушению целостности России и приговорили к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Приговор зачитала «судья» так называемого Железнодорожного районного суда Симферополя Наталья Школьная.

Оккупационный «суд» также признал, что компьютер Семены, изъятый во время обыска, должен быть конфискован в пользу государства.

18 сентября, в так называемом «Железнодорожном суде» Симферополя состоялось последнее заседание по «делу» крымского журналиста Николая Семены. На заседании Семена произнес последнее слово, в котором заявил, что «Крым принадлежит Украине даже по российским законам», и что его мнение по вопросу Крыма «совпадает с мнением мирового большинства, всех международных организаций, правительств подавляющего большинства стран».

“15 минут”