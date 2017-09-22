Путинский пропагандист признал незаконность захвата Крыма

Сергей Марков спустя годы после начала оккупации Крыма почитал украинские законы.

Известный российский прокремлевский политолог Сергей Марков заявил, что войска РФ нарушили законы Украины, блокируя здание парламента АРК.

«Вот я скажу про Крым. Я считаю, что там, естественно, было нарушено украинское законодательство, потому что по украинскому законодательству, по договору с нами российские войска могли быть размещены в Крыму, но не могли блокировать здание Крымского парламента. И, естественно, никакого права на референдум украинское законодательство об отделении не предполагает», − сказал он.