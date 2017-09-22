Российский Генштаб опасается атаки ВСУ в случае боестолкновения России с НАТО в Балтии

Угрожая применить ядерное оружие, Москва вынуждает разговаривать с ней.

В ходе военных учений «Запад-2107» на территории Беларуси российское командование отрабатывало план применения в столкновениях с НАТО и ВСУ Украины тактического ядерного оружия.

Об этом заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь сказал в комментарии LB.ua, говорится в статье “Итоги “Запада-2017″. Прошла ли Беларусь проверку?”

По его словам, по замыслу учений Россия должна добиться нейтралитета стран Балтии и недопущения размещения армии НАТО на их территории; получить «российские исторические территории» (в Латвии и Эстонии), создать транспортный коридор в Калининградской области. С этой целью она оккупировала Эстонию, Литву и Латвию, закрыла Сувалковский коридор и начала наступательные действия на Варшаву.

«В случае удачных контрнаступательных действий НАТО (в т.ч. попыток освобождения стран Балтии через Калининград), по замыслу учений, предусмотрено применение тактического ядерного оружия над территорией Калининградской области», – сказал эксперт.

Самусь объяснил, что варианты использования тактического ядерного оружия просчитываются российским Генштабом потому, что Россия не обладает достаточными резервами для применения с собственной территории. Также у РФ недостаточно боеспособных подразделений для наступательных действий сил в Калининградском анклаве. Поэтому возможность ведения наступательных действий с территории Беларуси (в т.ч. ее собственными силами) несет для России принципиальное стратегическое значение.

При этом наиболее негативным для себя сценарием российское командование считает привлечение странами НАТО для боевых действий против России армии Украины. Российские стратеги опасаются, что в момент таких боевых действий с НАТО, Украина может одновременно начать свое наступление на российскую 8 Армию – с целью освобождения оккупированных сейчас этой армией отдельных районов Донецкой и Луганской областей. «Учитывая недостаток боеспособных резервов на этот случай план учений также предусматривал применение тактического ядерного оружия на территории Украины (или других регионов, в т.ч. российских – Калининградская область)», – сообщил эксперт.

Он считает, что фактор решимости и угроза Москвы использовать ядерное оружия как меру по принуждению противоположной стороны к ведению переговоров является элементом гибридной войны.

Главной целью учений «Запад-2017» Самусь назвал отработку стратегической операции на западном направлении группировкой войск Союзного государства России и Беларуси по единому плану и под командованием российского Генштаба.

При этом, элементы сценария «Запад-2017» («Вейшнория» – «Латгалия») уже апробировались ранее в российском информационном пространстве с точки зрения культивации проблемы «защиты русскоязычного населения» в странах Балтии.

Источник – Lb.ua