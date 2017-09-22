Шоу должно продолжаться. Перестанут ли бить украинцев на российских ток-шоу

Показательные изгнания из студий российских политических ток-шоу украинских экспертов, сопровождаемые оскорблениями, всеобщим улюлюканьем, а то и мордобоем, телеканалы страны агрессора поставили на поток.

Очередная история, приключившаяся с не слишком известным в Украине политологом Кириллом Климчуком, которого за эпитет “страна гопников” в отношении России “послали на х…р” в прямом эфире, уже никого особенно не удивила. Подобное в соседней стране происходит с завидной регулярностью. Бывало, к слову, и хуже. Еще одному украинскому завсегдатаю российских “голубых экранов” Вячеславу Ковтуну в свое время в прямом смысле этого слова даже “дали в морду”. Не то чтобы слишком уж сильно, но его лицо с окровавленной скулой облетело тогда все СМИ. Тем не менее, украинцев, выступающих с антипутинских позиций, на российских телеэкранах меньше не становится и конфуз с Климчуком лишнее тому подтверждение.

Отношение украинцев к подобным “гастролерам” неоднозначное, хотя превалирует мнение о том, что ездить в Россию и появляться на тамошних телеканалах, какую бы патриотическую позицию не высказывал бы эксперт, недопустимо, чтобы не “метать бисер перед свиньями” и не рисковать понапрасну здоровьем и свободой.

Есть, правда, и такие, которые считают, как минимум, полезными попытки донести до россиян украинскую точку зрения, даже если за такую “наглость” рискуешь услышать в свой адрес много “обсценной лексики” или даже по лицу получить. Дескать, молодец, не побоялся в логове врага рубануть правду-матку.

Но, чтобы там не думали украинцы по этому поводу, украинских мальчиков для битья на российских телеканалах меньше не станет. Их присутствия требует телевизионная драматургия и пропагандистская логика, а мотивацию, в том числе и материальную для тех, кто будет такую роль играть, российские телевизионщики всегда найдут.

В свое время небезызвестный по обе стороны российско-украинской границы Савик Шустер объяснял завсегдатайство одиозного Олега Ляшко в своих эфирах тем, что никто не хочет постоянно вкушать одну и ту же пресную трапезу, а Ляшко – это телевизионная приправа, дразнящая вкусовые рецепторы потребителя. В России подобных Ляшко политических “перцев” хватает и своих, один Владимир Жириновский чего стоит. Но после начала войны с Украиной и антиукраинской истерики, охватившей все слои российского общества, Владимира Вольфовича и ему подобных явно мало. Российскому телевидению стал срочно нужен украинец, как живое олицетворение врага и русофоба. Без него телевизионное ток-шоу напоминало бы унылое партсобрание времен позднего Брежнева со всеобщим “одобрямсом” для Путина и единодушным осуждением украинского национализма и русофобии. На рейтинги можно было бы не рассчитывать.

Без острого и очевидного конфликта построить хоть сколько-нибудь интересную драматургию мог разве что Антон Чехов, но таковые товар штучный и на российском телевидении не наблюдаются. Так что специально приглашенная украинская звезда и должна была этот конфликт обеспечить.

Появлением таких вот героев в телеэкране российская пропаганда решала сразу две задачи. Во-первых, народонаселение получало захватывающее зрелище с правильными идеологическими посылами, а во-вторых, все то же народонаселение могло своими глазами лицезреть живого врага-украинца, причем достаточно агрессивно настроенного, чтобы не дай бог не усомниться в наличии “бендеровцев”, “хунты” и “правосеков”. При этом враг-украинец, будучи в абсолютном меньшенстве, обязательно в итоге проигрывает как в обмене аргументами (его всегда можно просто перекричать), так и в физическом столкновении.

Такие вот своеобразные гладиаторские игры Третьего Рима, что-то вроде показательного принесения в жертву врага Сената и народа Рима, у которого нет на арене шансов против численно превышающего отряда вооруженных до зубов противников или прайда львов, и который героически гибнет в неравном бою на потеху толпе. Правда в несколько более гуманистическом современном виде.

Как это не парадоксально, но подобное безобразие востребовано и у многих украинцев. Учитывая, что “гладиаторов” на самом деле не режут, а лишь изредка бьют и то, не до смерти, наши соотечественники и сами не против посмотреть на шоу, дабы восхитится истинным мужеством тех, кто выходит один против толпы, да еще и в логове врага; а заодно и возмутится бесчеловечностью и трусостью российских “ватников”, набрасывающихся все на одного.

Так что история с Кириллом Климчуком и ему подобными явно не последняя, пока шоу востребовано у зрителей, оно будет продолжаться.

Источник – Тарас Клочко, “Деловая столица”