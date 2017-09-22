На «Чонгаре» пограничники отказали в пересечении админграницы 978 гражданам

Далеко не все, кто хотел попасть с материка в оккупированный Крым, смогли это сделать.
С начала текущего года пограничники в контрольном пункте «Чонгар» отказали в пересечении админграницы с аннексированным Крымом 978 лицам. Все они не имели при себе надлежащим образом оформленных документов, или попали на аннексированный полуостров с нарушениями.
Бердянский пограничный отряд обращает внимание всех граждан заблаговременно готовить документы для путешествия, и напоминает, что Постановлением Кабинета министров Украины от 4 июня 2015 № 367 въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее осуществляются через контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар».
Иностранцы, которые собираются посетить оккупированную территорию, при себе должны иметь действительный паспортный документ и специальное разрешение, выданное территориальным органом ДМС.
Граждане Украины могут попасть на аннексированній полуостров при предъявлении следующих документов:
– паспорт гражданина Украины;
– паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
– дипломатический паспорт;
– служебный паспорт;
– удостоверение личности моряка;
– удостоверение члена экипажа.
Въезд на временно оккупированную территорию Украины, или выезд из него, граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу, или проездного документа ребенка с соблюдением требований, предусмотренных для таких лиц пунктами 3-6 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 № 57. В случае следования лица, достигшего 16-летнего возраста, с временно оккупированной территории Крыма на материковую Украину для оформления паспорта гражданина Украины, такое лицо в обязательном порядке пропускается в соответствии с законодательством Украины.
Источник – Херсонская ОГА