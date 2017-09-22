Чертеж немецкого “Шмайссера” обнружен на памятнике Калашникову

Плита с плагиатом будет демонтирована.

Российское военно-историческое общество (РВИО) приняло решение убрать с памятника Михаилу Калашникову на Садовом кольце в Москве схему немецкого автомата StG 44, сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

По его словам, скульптор Салават Щербаков и “его подмастерье что-то напутали”.

“Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали”, – сказал Кононов.

Накануне военный историк Юрий Пашолок обнаружил на постаменте памятника Калашникову чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй Мировой войны.

Источник – Владислав Кононов