Морган Фриман: На США напал Путин

Всемирно ивестный актер сказал о Путине все, что о нем думает.

Американский актер и кинорежиссер Морган Фримен снялся в видеоролике с названием Война под авторством американского некоммерческого и беспартийного Комитета по расследованию России, созданного 19 сентября.

“На нас напали. Идет война”, – говорит Фримен в начале видео.

В сюжете он обвиняет Россию в кибератаках на демократические государства, а также в распространении пропаганды.

Фриман предлагает зрителям представить себе сценарий фильма, в котором агент советской спецслужбы КГБ с целью отомстить за распад своей родины решил стать президентом.

“Воспользовавшись хаосом, он пробирается через ряды постсоветской России и становится президентом”, – рассказывает актер на фоне архивных кадров противостояния толпы людей и отрядов ОМОНа в постсоветской России.

После этого на видео появляется президент РФ Владимир Путин, которого Фриман называет “заклятым врагом” США. В сюжете сказано, что Москва хочет отомстить Вашингтону за развал СССР.

По словам актера, граждане США должны принудить своего лидера Дональда Трампа поговорить с Путиным “напрямую и честно”.

“Свободный мир нуждается в нашем лидерстве. На протяжении 241 года наша демократия была образцовым примером для всего мира. Мы обязаны тем гражданам, которые боролись и умирали, чтобы защитить эту великую нацию и спасти демократию. Мы обязаны перед будущим поколением бороться до конца”, – резюмировал он.

В конце ролика Фримен призывает президента США выступить с обращением к американцам, в котором необходимо “рассказать правду” о “российском вмешательстве” в выборы 2016 года.

Источник – Лига