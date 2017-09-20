“Нафтогаз” намерен судиться с Россией по новому делу

“Нафтогаз Украины” расчитывает выиграть у России 5 млрд долларов.

“Нафтогаз Украины” подал в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск с требованием к России возместить 5 млрд долларов убытков в связи с захватом активов в Крыму.

Об этом сообщается в заявлении “Нафтогаза”

В октябре 2016 года “Нафтогаз” и шесть компаний, входящих в его группу (“Черноморнафтогаз”, “Укртрансгаз”, “Ликво”, “Укргаздобыча”, “Укртранснафта” и “Газ Украины”) инициировали арбитражное производство в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций или российско-украинским двусторонним инвестиционным соглашением.

“Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе “Нафтегаз” привлек международную юридическую компанию Covington & Burling LLP, имеющую значительный положительный опыт защиты интересов клиентов в процессах против России и российских госкомпаний. В частности, компания представляла интересы инвесторов нефтяной компании ЮКОС в споре против России и добилась решения суда о возмещении 60 млрд долларов”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что решение по делу суд вынесет до конца 2018 года.

Компания напоминает, что в связи с оккупацией Крыма Россией украинские компании уже подали семь исков по защите инвестиций против России, в частности ПАО “Укрнафта”, АО “Ощадбанк”, Игорь Коломойский и ООО “Аэропорт “Бельбек”, ПриватБанк, ООО “Лугзор”, компания “Стабил”, ООО “Эверест”.

Напомним, что “Нафтогаз” потерял в Крыму и на шельфе 15 месторождений нефти и газа, 3 перспективные площади залежей нефти и газа, Глебовское подземное газохранилище, более 1200 км магистральных газопроводов, 43 газораспределительные станции, 29 единиц плавсредств, 4 плавучие буровые установки, среди которых две современные высокотехнологичные – “Петр Годованец” и “Независимость”, а также многие другие объекты производственной инфраструктуры.

Кроме того, упущена возможность вести разработку месторождений, запасы которых составляют около 50 млрд куб м газа, 3,5 млн тонн нефти и 1 млн тонн газоконденсата.

Источник – Lb.ua