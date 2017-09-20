Ильми Умерова хотят осудить на 3 года и 6 месяцев условно

Оккупанты в Кыму решили не применять к Ильми Умерову заключение под стражу.
В Крыму на заседании так называемого «Симферопольского районного суда» по рассмотрению «дела» заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в среду, 20 сентября, прокурор запросил для него наказание в виде условного срока на 3 года 6 месяцев.
Об этом сообщила Айше Умерова на своей странице в Facebook.
«Прокурор Семенчук запросил для Ильми Умерова обвинительный приговор с лишением свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Условно. Также обозначен запрет на ведение публичной и преподавательской деятельности сроком на 3 года, и назначен испытательный срок 3 года», — написала она.
Ранее она сообщила, что «суд» на сегодняшнем заседании объявил о начале судебных прений.
Источник – Айше Умерова