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Новости

Ильми Умерова хотят осудить на 3 года и 6 месяцев условно

Айше Умерова
20 сентября 2017

Оккупанты в Кыму решили не применять к Ильми Умерову заключение под стражу.

В Крыму на заседании так называемого «Симферопольского районного суда» по рассмотрению «дела» заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в среду, 20 сентября, прокурор запросил для него наказание в виде условного срока на 3 года 6 месяцев.

Об этом сообщила Айше Умерова на своей странице в Facebook.

«Прокурор Семенчук запросил для Ильми Умерова обвинительный приговор с лишением свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Условно. Также обозначен запрет на ведение публичной и преподавательской деятельности сроком на 3 года, и назначен испытательный срок 3 года», — написала она.

Ранее она сообщила, что «суд» на сегодняшнем заседании объявил о начале судебных прений.

Источник  – Айше Умерова

Tags: Ильми Умеров, Крымнаш, осуждение

© Гуляй Поле

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