Ильми Умерова хотят осудить на 3 года и 6 месяцев условно

Оккупанты в Кыму решили не применять к Ильми Умерову заключение под стражу.

В Крыму на заседании так называемого «Симферопольского районного суда» по рассмотрению «дела» заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в среду, 20 сентября, прокурор запросил для него наказание в виде условного срока на 3 года 6 месяцев.

Об этом сообщила Айше Умерова на своей странице в Facebook.