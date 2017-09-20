Минобороны Польши: Во время “Запад-2017” будет пременено ядерное оружие

Вокруг учений “Запад-2017” продолжают множится слухи. Не осталась в стороне Польша.

Совместные военные учения России и Беларуси “Запад-2017” будут продолжаться и после официальной даты их завершения (20 сентября), а россияне будут отрабатывать применение ядерного оружия.

Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич.

“Учения продлятся, на этот раз с применением ядерного оружия, что не было включено в программу”, – сказал Мацеревич.

Он напомнил, что военная доктрина России предусматривает возможность нанесения превентивного удара по предполагаемому противнику.

Мацеревич добавил, что учения “Запад-2017” является не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет.