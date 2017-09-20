Руководитель оккупации Крыма попал в ДТП

Людей, причастных к оккупации Крыма, становится все меньше.

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков, руководивший в 2014 году операцией по захвату Крыма, попал в ДТП в Мурманской области.

Сердюкова доставили с травмами в военный госпиталь.

Как рассказали в Минобороны РФ, 15 сентября на автодороге в Кольском районе Мурманской области водитель частного легкового автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в двигавшийся в составе воинской колонны микроавтобус.

“В результате дорожно-транспортного происшествия командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Сердюков и сопровождавшие его военнослужащие получили травмы”, – сказали в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им была оказана медицинская помощь.

В Минобороны РФ утверждают, что состояние здоровья командующего ВДВ якобы характеризуется медиками как удовлетворительное и его жизни ничего не угрожает. В то же время источники сообщают, что генерал-полковник находится в тяжелом состоянии: у него серьезная черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

У заместителя командующего ВДВ РФ, генерал-майора Владимира Кочеткова – многочисленные переломы. Кроме того, травмы в результате аварии получили помощник главкома и его адъютант. У водителя микроавтобуса – небольшие ушибы.

Водитель частного автомобиля, 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи. Его жена с тяжелыми травмами госпитализирована. Двое их сыновей, 16 и 17 лет, получили незначительные ушибы, рассказали источники издания.

Генерал-полковник Андрей Сердюков был назначен командующим воздушно-десантных сил России в октябре 2016 года. Весной 2014 года генерал-полковник возглавлял специальную операцию в Крыму, когда полуостров был аннексирован Россией.

ТАСС