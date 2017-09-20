Лавров против инициативы Украины о введении миротворцев

Предложение Украины по миротворцам ООН на Донбассе – нарушение Минских соглашений, утверждает Сергей Лавров.

Суть предложения президента России Владимира Путина по размещению миротворцев ООН на Донбассе состоит в том, что они должны заниматься лишь охраной миссии ОБСЕ.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

“Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из Минских договоренностей” – заявил Лавров.

После чего российский министр раскритиковал инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе.

“Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится”, – резюмировал Лавров.

5 сентября Путин заявил, что Россия внесет в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

РБК