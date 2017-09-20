Их Родина – Смерть

Россия представляет опасность для мира не тем, что способна кого-то завоевать. А тем, что все сущее в ней, от Путина до обывателей, стремится к смерти и даже не осознает этого.

Во время проведений российско-белорусских учений “Запад-2017” ударный вертолет “Ка-52” военно-космических сил РФ – сколько же пафоса в этом названии – совершил самопроизвольный выстрел в зоне, где находились люди и были припаркованы гражданские машины. Об этом 19 сентября написала “Фонтанка.ру”, не забыв упомянуть, что инцидент, собственно, произошёл вечером накануне. Сообщалось также, что ЧП произошло на полигоне “Лужский” в Ленинградской области, куда всего через несколько часов для осмотра готовности войск прибыл Владимир Путин.

На видеозаписи, опубликованной СМИ, видно, как один из летящих на камеру вертолетов выпускает ракеты в сторону машин и людей. Военные, конечно же, не посчитали нужным оповестить общественность о произошедшем. Позднее представитель Западного военного округа все же подтвердил факт случайного пуска ракет, но опроверг место и время инцидента. В ЗВО заявили, что на опубликованном в сети видео “зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей”. “Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей”, – говорится в сообщении пресс-службы ЗВО. Информацию о тяжелых ранениях журналистов представители ЗВО назвали “намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью”.

То есть вы поняли. Все как всегда. “Нас там нет”. “Вас тут не стояло”. “В случае чего – начинаем бомбить Воронеж, чтобы запугать воображаемого противника”. Если бы не любительское видео, размещенное в интернете, мы, возможно, никогда бы и не узнали, что военно-воздушные силы Российской Федерации “отрабатывают упражнение по поражению наземных целей”, стреляя по своим же журналистам. Эксперименты на живых людях – это то, в чем российские военные впереди планеты всей. Позднее стало известно, что при подготовке к учениям на этом же полигоне 7 сентября уже происходила “самопроизвольная стрельба куда попало”. Танковый снаряд срикошетил в укрытие, где прятались военнослужащие инженерных войск. В результате чего один человек погиб, пятеро получили ранения. И опять тишина. Всем плевать. Главное, что учения “Запад 2017” заставляют нервничать страны НАТО. А то, что попутно гибнут российские граждане, – это никого особо не печалит.

За пять дней учений “Запад 2017” Россия потеряла: командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России генерала-полковника Андрея Сердюкова; заместителя Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимира Кочеткова; помощника главкома ВДВ; адъютанта главкома ВДВ; двух журналистов-пропагандистов; отделение из шести саперов; корвет класса “Неустрашимый”; стратегический бомбардировщик Ту-22М3; учебно-боевой самолёт ЯК-130; машину управления БЛА комплекса РБ-341В “Леер-3”. И это только то, что попало в СМИ. И каждый раз обществу рассказывают о несчастных случаях, фатальных совпадениях, которые к российской армии и ее боеспособности не имеют никакого отношения. А общество, конечно же верит и гордится тем, как “Путин всех переиграл”.

Соцсети несколько дней потешаются над произошедшим, уверяя, что вся военная мощь России – это фейк. Бесконечный пропагандистский сериал, не имеющий ничего общего с реальностью. У них постоянно падают самолеты, тонут корабли и самовозгораются Моторолы. Возможно. Вот только мы забываем, что эта страна сильна не орудиями, а дуростью. И еще полным пренебрежение к жизни: к своей, чужой – любой. Россия представляет опасность для мира не тем, что способна кого-то завоевать. А тем, что все сущее в ней, от Путина до обывателей, стремится к смерти и даже не осознает этого. Самым примечательным в этой серии самострелов из крупнокалиберных орудий можно назвать наплевательское отношение общества к попыткам российской власти замолчать гибель людей. И это уже урок для нас с вами. Если российским гражданам безразлична жизнь своих сограждан, то стоит ли удивляться, что они не хотят ничего знать о действиях путинских наемников на украинском Донбассе?

Неизвестно, пошли ли учения на пользу российским военным, но кое-кого они все же научили элементарным правилам безопасности. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил наблюдать за маневрами исключительно на белорусских полигонах и не ездить в Российскую Федерацию. От греха подальше.

Источник – Лариса Волошина, “Деловая столица”